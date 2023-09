Spectaculaire North London Derby onbeslist, opnieuw pijnlijke middag voor Chelsea

Arsenal en Tottenham Hotspur hebben beiden een punt overgehouden aan een zeer levendige North London Derby. In het Emirates Stadium stond na 90 intense minuten een 2-2 eindstand op het bord. Iets verderop gingen tien man van Chelsea onderuit tegen Aston Villa. Bij Liverpool kwamen alle drie de Nederlanders in actie, terwijl Bart Verbruggen een hoofdrol speelde bij Ajax-opponent Brighton & Hove Albion.

Arsenal - Tottenham Hotspur 2-2

Beide Londense clubs begonnen prima aan het seizoen en wisten zondag het publiek andermaal te vermaken. De thuisploeg kwam door een eigen doelpunt van Cristian Romero net binnen het half uur op een 1-0 voorsprong, maar Son Heung-min maakte kort voor rust gelijk. Nadat Bukayo Saka tien minuten na rust vanaf de stip voor een nieuwe voorsprong voor The Gunners had gezorgd, was het opnieuw de Zuid-Koreaan die de stand gelijktrok. Het betekende zijn 150ste doelpunt in dienst van The Spurs, die hem in 2015 overnamen van Bayer Leverkusen.

𝑮𝒆𝒏𝒊𝒆𝒕𝒆𝒏 geblazen 🤤

Saka zet Arsenal via een strafschop op voorsprong. Gelijk na de aftrap brengt Son de score in de Londense derby terug in evenwicht 🤫



📺 https://t.co/vFmpjNORAY#ViaplayVoetbal #ViaplaySportNL #PremierLeague #ARSTOT pic.twitter.com/pJWcu53SlK — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) September 24, 2023

Chelsea - Aston Villa 0-1

Ook onder Mauricio Pochettino is Chelsea er nog altijd niet in geslaagd de weg omhoog terug te vinden. Op eigen veld verloren The Blues zondagmiddag van Aston Villa. Ollie Watkins zorgde een dik kwartier voor tijd voor de beslissing. Chelsea stond op dat moment al met tien man: rechtsback Malo Gusto kreeg na 58 minuten een rode kaart. Door de thuisnederlaag blijft Chelsea voorlopig steken op de veertiende plaats.

Chelsea lijkt opnieuw op een nederlaag af te stevenen 😟

Ollie Watkins krijgt Stamford Bridge stil 👉🏻😀👈🏻https://t.co/meyPcvIcHP#ViaplayVoetbal #ViaplaySportNL #CHEAVL pic.twitter.com/igQdrPwOrh — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) September 24, 2023

Liverpool - West Ham United 3-1

Met Virgil van Dijk 90 minuten binnen de lijnen en Cody Gakpo en Ryan Gravenberch als invallers is Liverpool erin geslaagd te winnen van West Ham United. Mohamed Salah zorgde na een kwartier voor een 1-0 voorsprong vanaf de penaltystip, maar Jarrod Bowen maakte vlak voor rust gelijk. In de tweede helft liep Liverpool door treffers van Darwin Nuñez en Diogo Jota alsnog uit op de Londenaren. Door de zege blijft Liverpool in het spoor van de nog foutloze koploper Manchester City, met zestien punten uit zes duels.

Brighton & Hove Albion - Bournemouth 3-1

De tegenstander van Ajax in de Europa League, Brighton, kwam op eigen veld een grote fout van Bart Verbruggen te boven. De Nederlandse keeper verspeelde de bal in de eerste helft aan voormalig Vitessenaar Dominic Solanke, die dankbaar profiteerde. Door een eigen goal van Milos Kerkez (ex-AZ) kwam Brighton echter terug in het duel. Na rust besliste Kaoru Mitoma het duel met twee treffers, waardoor Brighton zich voorlopig keurig handhaaft in de top van de Premier League.