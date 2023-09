Steijn voert veelbesproken wijziging door in de selectie van Ajax

Ajax-trainer Maurice Steijn gaf aan het begin van dit seizoen aan dat Nederlands bij Ajax de voertaal is in de kleedkamer dit seizoen, maar de oefenmeester is na een elftal vol buitenlandse aankopen op dat besluit teruggekomen.

“We krijgen een nieuwe groep. Er zijn elf nationaliteiten bijgekomen, daarom is de voertaal overgegaan naar Engels”, begon trainer Steijn op de clubsite. “We willen het begrijpelijk houden voor iedereen. Het is daarom nu een mengeling van Nederlands en Engels.” Het is een publiek geheim dat Steijn het liefst Nederlandse aanwinsten had gehad, maar directeur voetbalzaken Sven Mislintat koos voor buitenlandse spelers.

De Engelse taal moet bijdragen aan de saamhorigheid binnen de selectie van Ajax. “Normaal gesproken doe je dat in de voorbereiding en kun je werken aan de automatismen. Maar als je de spelers nog niet hebt, kun je dat niet doen. Nu heb ik de spelers wel, dus het is een soort nieuw begin. Als je de goede spelers bij elkaar zet, dan kan het snel succesvol zijn.”

Tegen FC Twente zullen er zondagmiddag geen elf nieuwe spelers aan de aftrap staan, maar Steijn gaat vermoedelijk wel flink wat wijzigingen doorvoeren. “Je moet er een aantal bijschaven. Dat doe je met gesprekken en beelden. Dit zijn wel drukke dagen”, erkent Steijn over het werken met zijn huidige spelersgroep. "De hele groep is fit, we hebben geen blessures en geen schorsingen.” Alleen de langdurig geblesseerden Gerónimo Rulli, Ahmetcan Kaplan en Remko Pasveer zijn afwezig.