Mislintat stomverbaasd, twijfels over Steijn bij Ajax: 'Huidige situatie is niet lang houdbaar'

Sven Mislintat heeft naar buiten nog niet gereageerd op de uitspattingen van Ajax-trainer Maurice Steijn na het duel met Fortuna Sittard. Intern liet de directeur voetbalzaken zich echter wel gelden. Door alle ontwikkelingen zou ook de hoofdtrainer van Ajax serieus onder vuur liggen, zo blijkt uit een grote publicatie in het Algemeen Dagblad.

“Mislintat is elf dagen eerder vooral stomverbaasd over de uitspraken van Steijn”, schrijft het AD in een grote reconstructie over de situatie bij Ajax, waar de hoofdrolspelers donderdag voor het eerst weer koffie met elkaar dronken. In Amsterdam hebben Steijn en Mislintat inmiddels weer met elkaar gesproken, maar dat betekent niet dat de kou alweer volledig uit de lucht is.

“Ze praten met elkaar op professionele basis, maar de ergernis en onderlinge meningsverschillen zijn niet opeens verdwenen.” Volgens de ochtendkrant was de uitbarsting van Steijn na Fortuna Sittard-uit geen toeval. “Dat gebeurt impulsief, maar ook duidelijk met voorbedachten rade: Steijn doet zijn beklag niet alleen voor twee verschillende camera’s, maar ook op de persconferentie na afloop.”

Hoewel er beweerd wordt dat er helemaal geen onderling contact meer is geweest, klopt dat volgens het AD niet helemaal. “De twee hoofdrolspelers hebben daags na Fortuna alleen even kort telefonisch contact. Intern bij Ajax is iedereen verrast en verbaasd.” Ook Jan van Halst is ‘not amused’ over de gang van zaken. “Al bij zijn aanstelling was Steijn uitgebreid geïnformeerd over de onderlinge verhoudingen en besluitvorming: Mislintat ging als ‘td’ een eigen autonome koers varen bij Ajax, op een manier die in Duitsland heel gebruikelijk is”, weet het AD, dat tot schokkende conclusies over Steijn komt.

Lees ook: 'Excuusinterview' van Ajax-trainer Steijn valt verkeerd: 'Ik vind het echt een onzinverhaal'

Stevige kritiek op Steijn

“Dat de huidige situatie niet lang houdbaar is, is voor iedereen bij Ajax inmiddels wel duidelijk. Ook Steijn blijft allerminst vrij van kritiek en twijfels. Niet alleen is het voetbal in de eerste weken van het seizoen hondsberoerd, ook in het dagelijkse werk rond het eerste elftal ontbreekt een duidelijke aansturing door de Hagenaar.”

Ook is het de vraag hoe Steijn karakterologisch presteert onder grote druk. “Na de wanvertoningen tegen Ludogorets en Fortuna Sittard komen het venijn en de emoties van Steijn wel erg hevig aan het oppervlak: kan deze trainer de druk wel aan van het werken bij zo’n grote club? (…) De trainer heeft binnen en rond Ajax niet de status om nog méér zware tegenwind zomaar te overleven, zo voelt hij zelf ook. De steun van Mislintat heeft Steijn sinds Fortuna-uit echter zelf in de waagschaal gelegd. Hooguit krijgt hij zijn rugdekking straks wellicht van Kroes, van wie onder betrokkenen glashelder is dat hij zeer grote twijfels heeft over Mislintat.”