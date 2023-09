'Excuusinterview' van Ajax-trainer Steijn valt verkeerd: 'Ik vind het echt een onzinverhaal'

Robert Maaskant gelooft niets van de zalvende woorden van Maurice Steijn aan het adres van Sven Mislintat. De trainer van Ajax stelt dat de juiste context is weggehaald bij zijn uitspraken over de directeur voetbalzaken van de Amsterdammers. Maaskant noemt de uitingen van Steijn echter ongeloofwaardig.

“Ik vind het echt een onzinverhaal”, is de harde kritiek van Maaskant in De Voetbalkantine op het interview dat Steijn gaf op het clubkanaal. “Met alle respect voor Maurice. Het is een trainer die normaal gesproken logische beslissingen neemt en elftallen kan neerzetten. Dat heeft hij vorig jaar bij Sparta bewezen. Maar deze uitspraak had hij nooit moeten doen. Daar valt geen context bij te verzinnen.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens Maaskant was het wel degelijk een harde afrekening van Steijn. “Hij zegt gewoon: mijn technisch directeur heeft spelers gehaald, die ik niet wilde hebben. Punt. Als je daar nu omheen moet draaien, vind ik het onzin.”

Dat Steijn in het interview vertelt dat hij op vakantie is geweest, is volgens Maaskant ook onverstandig. “Dit zijn de dagen dat je, à la Dick Advocaat, alle spelers die hebt gekregen, minutieus analyseert. Dat je weet: als ze terugkomen, ben ik op de hoogte van alle wedstrijden die ze hebben gespeeld. Ik vind het geen sterk verhaal.”

Lees ook: Steijn over 'wild west-verhalen' rond Mislintat: 'Bij veel mensen wordt die context volledig weggelaten'

Sjoerd Mossou, ook in de uitzending aanwezig, stelt eveneens dat de soap nog wel zal voortduren. “Mislintat is een Duitse technisch directeur. Hij is zijn eigen weg ingegaan. Daar is veel scepsis over, ook bij de staf”, denkt de journalist van het Algemeen Dagblad. “Er heersen veel vraagtekens bij Ajax over de prijs die is betaald. Ook veel onervaren spelers. In de markt is weleens het beeld dat bepaalde spelers de helft hadden moeten kosten.”