Steijn over 'wild west-verhalen' rond Mislintat: 'Bij veel mensen wordt die context volledig weggelaten'

Maurice Steijn vindt de ophef over zijn uitspraken over Sven Mislintat overdreven. Volgens de oefenmeester van Ajax zijn zijn woorden na het treffen met Fortuna Sittard enigszins uit zijn verband gehaald en is ermee aan de haal gegaan. Ook ging hij in op de ‘onenigheid’ die er zou zijn rondom hem en Mislintat.

"Ik denk dat je dat ook allemaal in de juiste context moet zien. Bij veel mensen wordt die context volledig weggelaten”, laat Steijn weten op de clubsite. “In mijn optiek was het allemaal niet zo heel erg spannend. Sven was op vakantie en ik ben ook een paar dagen weggeweest. Afgelopen donderdag hebben we elkaar voor het eerst weer bij Ajax gezien, koffie gedronken en de draad gewoon weer opgepikt.”

Dat geldt ook voor het smeden van een hecht collectief van Ajax, dat tot dusver rommelig voor de dag gekomen is. Maar nu de selectie compleet is, kijkt Steijn positief vooruit. “Hoe je het wendt of keert, die laatste week voor Fortuna was toch rommelig, dat je op de voorlaatste en laatste dag nog spelers binnenkrijgt”, erkent Steijn.

“Met dien gevolgen dat we tegen Fortuna moesten spelen met jongens die nog niet eerder met elkaar hadden gespeeld. Daarin was de uitslag en het spel teleurstellend. Maar ik heb de jongens nu binnen zien komen, heb ze inmiddels wat langer tot mijn beschikking en vind het hoopgevend wat ik zie”, blijft Steijn positief.

Ook omdat Steven Bergwijn weer fit is en Steven Berghuis terugkeert na een schorsing voor het treffen met FC Twente dit weekend in de Eredivisie. "Hem hebben we erg gemist. Hij is een ongelooflijk belangrijke speler: niet alleen aan de bal, maar ook zonder bal, en in de kleedkamer. Ik ben super blij dat hij er zondag bij is, en datzelfde geldt voor Bergwijn.”