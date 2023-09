Onverwachte steun voor Louis van Gaal: 'Ik dacht: laat dit nou even de avond van Louis zijn'

Louis van Gaal heeft na zijn opvallende uitspraken over Lionel Messi steun uit onverwachte hoek gekregen. De voormalig bondscoach staat bekend om zijn kille verstandhouding met de media. Toch nam ESPN-verslaggever Cristian Willaert het een beetje op voor de 72-jarige Amsterdammer.

Van Gaal kreeg maandagavond tijdens de Eredivisie Awards de Eredivisie Oeuvre Award voor zijn verdiensten voor het Nederlands voetbal. Natuurlijk stond de wereldberoemde oud-trainer ook de media te woord. Van Gaal maakte een aantal bijzondere opmerkingen over het WK in Qatar. Hij opperde dat de eindzege van het Argentinië van Lionel Messi vooropgezet spel was. Daar kreeg de oefenmeester veel kritiek op, onder meer vanuit Argentinië. Willaert was ook aanwezig bij het gala en neemt het op voor Van Gaal.

"Ik wil Louis wel een beetje beschermen, ik had daar ook naar kunnen vragen", vertelt Willaert woensdag aan tafel bij Voetbalpraat van ESPN. "Ik dacht: laat dit nou even de avond van Louis zijn. Dat we hem positief benaderen en in het zonnetje zetten. Dat we laten zien wat hij allemaal goed heeft gedaan. In plaats van denken: ah, we krijgen Louis van Gaal voor onze telefoon. Misschien kunnen we nog een controversiële WK-uitspraak uitlokken. Maar dat is natuurlijk ook Louis. Het wordt vanzelf controversieel."

Tagelgenoot Sjoerd Mossou kon stiekem wel een beetje genieten van de uitspraken van Van Gaal. "Aan de ene kant was dat natuurlijk heel zwak. Hij toont zich een slecht verliezer. Je kunt dat helemaal niet bewijzen, hij had geen argumenten om het te onderbouwen. Aan de andere kant vond ik het ook wel mooi. Van Gaal is nu op een punt in zijn leven gekomen dat hij echt overal schijt aan heeft. Hij weet dat hij niet meer in het voetbal hoeft te werken en komt Messi toch niet meer tegen. Dus zegt hij gewoon alles wat hij denkt."