Steven Berghuis: Frenkie de Jong bezit als middenvelder een ongebruikelijke kwaliteit

Marten de Roon en Steven Berghuis denken dat Frenkie de Jong misschien wel de snelste middenvelder is die ooit in het Nederlands elftal heeft gespeeld. Het is volgens Berghuis ongebruikelijk dat een speler die zo snel is als De Jong terechtkomt op het middenveld.

In een video-item van OnsOranje krijgen De Roon en Berghuis de opdracht om aan de hand van vijf posities (keeper, verdediger, middenvelder, aanvaller en vrije keuze) en kwaliteiten (schot, techniek, snelheid, fysiek en koppen) hun Oranje Fantasy Player samen te stellen. Als zij de kaart 'middenvelder' en 'snelheid' moeten combineren, komen ze al snel uit bij De Jong.

"Ik ben het in elk geval niet", grapt De Roon. "Ik ook niet", lacht Berghuis. "Frenkie is best snel", stelt De Roon. Berghuis: "Ik vind het moeilijk. Bij een middenvelder denk je in eerste instantie niet aan iemand met snelheid. Dat zijn meestal de backs of buitenspelers. Ik denk niet dat je door je snelheid vaak op het middenveld terechtkomt. Het is wel een grappige combinatie. Frenkie heeft het wel. Hij tikt echt wel een snelheid van 35 kilometer pet uur aan."

De Roon weet dat De Jong vooral bekendstaat om zijn snelheid aan de bal. "Als hij gaat dribbelen, kan hij het hele middenveld oversteken. Die goal tegen de Wales waarbij hij aan de zijkant begint en dan doorversnelt, is daar misschien wel een goed voorbeeld van."