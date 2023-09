‘Stunt van de eeuw’ voor Feyenoord laat Europese topclubs links liggen en kiest voor merkwaardige overstap

De ene na de andere topspeler maakte in de afgelopen transferwindow de overstap naar de Saudi Pro League. Niet alleen de hoogste competitie in Saudi-Arabië is in trek bij voetballers. Dat geldt ook voor Qatar. Het land, dat vorig jaar nog het WK organiseerde, zag in de voorbije weken veel spelers van naam arriveren. Nu heeft ook het Uruguayaanse toptalent Fabricio Díaz gekozen voor een avontuur in Qatar. Hij stond naar verluidt ook ‘nadrukkelijk’ op de radar van Feyenoord.

Dat weet het doorgaans goed geïnformeerde Feyenoord Transfermarkt althans. Het medium reageert daarmee op het bericht van Fabrizio Romano over de transfer van Díaz naar Al-Gharafa. Díaz, middenvelder van beroep, kwam in eigen land uit voor Liverpool FC Montevideo. Daarvoor kwam hij liefst 122 keer in actie, goed voor vijf doelpunten en zeven assists. Volgens Romano werd Díaz in de afgelopen maanden ook in verband gebracht met FC Barcelona en Brighton & Hove Albion, maar hij kiest dus voor een avontuur in het Midden-Oosten.

Artikel gaat verder onder video

Díaz staat in zijn thuisland te boek als groot talent, al maakte hij nog niet zijn opwachting in de nationale ploeg. Al-Gharafa telt desondanks ruim zes miljoen euro neer voor zijn komst. Díaz is de volgende versterking voor de Qatarese competitie. Eerder trokken ook Marco Verratti en Philippe Coutinho al naar de Qatar Stars League. Volgens een Feyenoord-fan op X, voorheen Twitter, was de komst van Díaz voor de Rotterdammers 'de stunt van de eeuw geweest'.