Süleyman Öztürk geniet met volle teugen van Oranje-international: ‘Hij is jarenlang uitgelachen’

Süleyman Öztürk geniet met volle teugen van de ontwikkeling van Denzel Dumfries. De rechtervleugelverdediger was zondagavond in het EK-kwalificatieduel in en met Ierland (1-2 overwinning) opnieuw een van de uitblinkers aan de zijde van het Nederlands elftal.

Dumfries verdiende in eerste helft toen Oranje met 1-0 achter stond een strafschop, die uiteindelijk werd benut door Cody Gakpo. In de tweede helft leverde hij met een lage voorzet de assist op het beslissende doelpunt van Wout Weghorst. Enkele dagen ervoor was Dumfries tegen Griekenland (3-0 overwinning) ook al goud waard: hij stond aan de basis van alle drie de doelpunten van Oranje.

Artikel gaat verder onder video

Het doet Öztürk deugd dat Dumfries zowel in Oranje als bij zijn club Internazionale kan excelleren door de manier waarop hij gebruikt wordt: als aanvallende rechterwingback of rechtsback. “Denzel Dumfries speelt al een aantal jaar op de manier waarop hij zou moeten spelen. Wat is zijn kracht? Dat is dynamiek”, zegt de analist van Voetbal International maandag op het YouTube-kanaal van het weekblad.

“Denzel Dumfries is jarenlang uitgelachen, met zijn ‘harde’ voeten”, vervolgt Öztürk, refererend aan de kritiek die lang klonk over de beperkte technische bagage van de voormalig PSV’er. “Het gaat nu niet meer over de ‘harde’ voeten: het gaat nu over al die assists die hij levert. De wedstrijd wordt beslist door de bal die hij op Wout Weghorst geeft en de penalty die hij veroorzaakt. Bij Inter zie je dit alleen maar. Als Dumfries opvalt, dan is dat in het zestienmetergebied van de tegenstander, niet in zijn eigen zestienmetergebied. Zijn grote kracht is vooruit denderen met die grote passen.”