Te Kloese reageert op vraag over 'onhandige' Feyenoord-transfer: 'Niets vreemds aan'

Dennis te Kloese kan terugkijken op een prima transferzomer, waarin Feyenoord een aantal prima aanwinsten aan de selectie van trainer Arne Slot wist toe te voegen. Het Algemeen Dagblad plaatst een lichte kanttekening bij één van de spelers die door de directeur naar De Kuip gehaald werden, maar Te Kloese bezweert dat er niets aan de hand is.

De krant boog zich over de transfer van Ayase Ueda, de Japanse spits die voor negen miljoen euro werd overgenomen van het Belgische Cercle Brugge. Bij de transfer was zaakwaarnemer Fulco van Kooperen betrokken; die ook Te Kloese tot zijn clientèle mag rekenen. "Een van de weinige kritische dingen de je hoort is dat jouw zaakwaarnemer Fulco van Kooperen met regelmaat bij transfers van Feyenoord betrokken zou zijn", stelt het AD dan ook in gesprek met Te Kloese. "Los van dat zoiets niet verboden is, is dat wel handig?", wil de krant vervolgens weten.

Te Kloese legt daarop uit dat hij de nodige maatregelen neemt om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. "Er wordt hier open en transparant gewerkt. Ik ga ook altijd gesprekken aan met iemand erbij", legt hij uit. In het geval van de transfer van Ueda bestond de onderlinge band bovendien al veel langer: "De agent van Ueda heeft al jarenlang een samenwerking met Fulco van Kooperen. Dus daar was niet vreemds aan." En dat geldt ook voor andere transfers waarbij Van Kooperen betrokken is: "Ik ben er trots op dat ik in al die jaren altijd in het belang van de club heb gehandeld en niets geks heb gedaan."

Muy Manero, het makelaarskantoor van Van Kooperen, heeft volgens Transfermarkt meerdere spelers met een link naar Feyenoord onder contract staan. Zo zou het bedrijf ook optreden namens Ramiz Zerrouki, die deze zomer door de landskampioen werd overgenomen van FC Twente. Ook voormalig Feyenoorders Guus Til (momenteel PSV) en Jorrit Hendrix (clubloos) zouden tot de klantenkring van het in Amsterdam gevestigde kantoor behoren.