Terugkeer Henk de Jong aanstaande? 'Als ze mij bellen, ga ik zeker luisteren'

Henk de Jong staat te popelen om weer aan de slag te gaan als trainer en lijkt een van de kandidaten te zijn bij NAC Breda. De Brabanders ontsloegen deze week Peter Hyballa en zouden volgens De Jong zeker contact met hem mogen opnemen.

"Zolang ik de club ken, is het Avondje NAC legendarisch. Als ze mij bellen, ga ik zeker luisteren. Ik zou wel gek zijn anders", zegt De Jong in gesprek met BN/De Stem. De Friese trainer lijkt wel open te staan voor een avontuur in Breda. Een nieuwe klus in het betaald voetbal zou prachtig zijn voor de ervaren oefenmeester, nadat hij ruim een jaar geleden noodgedwongen moest stoppen. De trainer had last van een cyste in zijn hoofd, waarvoor hij geopereerd is.

Op dit moment gaat het weer goed met de oud-trainer van onder meer Cambuur en De Graafschap: "Woensdag ben ik goed gekeurd. Dat is ruim vijf maanden nadat ik geopereerd ben. Ik voel me goed en sta klaar om aan de slag te gaan", zegt hij. In Nederland zijn er in de Keuken Kampioen Divisie momenteel twee clubs die zonder trainer zitten: NAC en Willem II. Het zijn twee volksclubs, waar De Jong altijd goed bij lijkt te passen.

"NAC is echt waar een schitterende club. Iedere trainer in Nederland vindt NAC een geweldige club", zegt hij als hij gevraagd wordt naar een eventuele klus bij de Bredanaars. "Een volksclub. Een moeilijke club. Maar dat zijn Cambuur en De Graafschap ook. Met die al die fanatieke mensen op de tribune. Dat is echt uniek."