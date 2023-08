NAC Breda komt met eerste reactie op ophef rond Pierre van Hooijdonk en neemt duidelijk standpunt in

De positie van Pierre van Hooijdonk in de Raad van Commissarissen van NAC Breda staat niet ter discussie, zo laat een woordvoerder van de Bredase club weten aan De Telegraaf. De voormalig aanvaller ligt onder vuur omdat hij zondagavond aan tafel bij Studio Voetbal Ajax-trainer Maurice Steijn beschuldigde van 'betrokkenheid bij duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers'.

"Hoe vervelend de situatie ook, het is een kwestie tussen Van Hooijdonk en Steijn. Dit heeft geen effect op het functioneren van Pierre van Hooijdonk als commissaris bij NAC en dus geen invloed op de huidige beleidsvoering", zo laat een woordvoerder van de club aan de krant weten. Eerder meldde NAC Breda-watcher Yadran Blanco in de nieuwste aflevering van De Gegenpressing Podcast van BN DeStem al dat de positie van Van Hooijdonk bij NAC niet ter discussie staat.

Artikel gaat verder onder video

Van Hooijdonk rectificeerde deze woensdag zijn uitspraken over Steijn. "Afgelopen zondag heb ik tijdens de uitzending van NOS Studio Voetbal gezegd dat Maurice Steijn betrokken zou zijn geweest bij duistere dealtjes met makelaars. Deze opmerking heb ik in the heat of the moment gemaakt, in een discussie met tafelgasten", zei de oud-aanvaller, die aangaf 'geen bewijs' voor zijn aantijgingen te hebben. "Ik neem hierbij terug wat ik over Maurice heb gezegd en ik bied hem mijn excuses aan. Wanneer het stof is gedaald, neem ik contact op met Maurice om wat tussen ons speelt, uit te praten."

Voordat Van Hooijdonk zijn uitspraken rectificeerde, maakte Steijn bekend een kort geding te willen aanspannen. Of de trainer van Ajax dat nog steeds van plan is, is nog niet bekend. Mocht Steijn de rectificatie als halfslachtig ervaren, dan kan hij er nog steeds voor kiezen om naar de rechter te stappen. Steijn en diens advocaat eisen naar verluidt ook dat Van Hooijdonk zich bij zijn eerste opwachting in Studio Voetbal verontschuldigt voor zijn opmerking. De NOS maakte woensdag, kort voordat de rectificatie online verscheen, echter bekend dat Van Hooijdonk voorlopig niet te zien is in dat programma.