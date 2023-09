Tienersensatie geeft Ajax en Oranje alvast waarschuwing met spectaculaire hattrick

Manchester City en Tottenham Hotspur hebben koploper West Ham United zaterdagmiddag weten te achterhalen in de Premier League. City, regerend landskampioen, rekende mede dankzij een treffer van Nathan Aké af met Fulham. De Spurs, met Micky van de Ven andermaal negentig minuten binnen de lijnen, kwamen een vroege achterstand ruim te boven tegen promovendus Burnley. Chelsea leed op eigen veld een pijnlijke nederlaag, terwijl Brighton & Hove Albion een knappe 3-1 zege boekte op Newcastle United.

Brighton & Hove Albion - Newcastle United 3-1

Brighton, vrijdag aan Ajax gekoppeld in de groepsfase van de Europa League, was dominant tegen Newcastle en won verdiend. De man van de wedstrijd was zonder twijfel de pas achttienjarige Evan Ferguson, die alle doelpunten voor zijn rekening nam. Hij werd daarmee de vierde speler van achttien jaar of jonger die een hattrick wist te produceren in de Premier League, na Chris Bart-Williams, Robbie Fowler en Michael Owen. Ferguson scoorde in de 27ste minuut een rebound van dichtbij, schoot halverwege de tweede helft raak van aanzienlijke afstand en zorgde met een van richting veranderd schot voor de 3-0. In de blessuretijd deed Callum Wilson nog wat terug: 3-1. Ferguson waarschuwde niet alleen Ajax, maar ook het Nederlands elftal: met Ierland komt hij over acht dagen uit tegen Oranje.

Manchester City - Fulham 5-1

In eigen stadion had Manchester City (nog zonder de van een rugoperatie herstellende trainer Pep Guardiola) het in eerste instantie lastig om door de defensie van Fulham heen te breken. Na een half uur was het dan toch raak; Julián Álvarez schoot op aangeven van Erling Haaland de 1-0 binnen, waarbij de VAR oordeelde dat de Noor geen buitenspel stond in de aanloop naar de treffer. Tim Ream bracht Fulham twee minuten later op gelijke hoogte, maar in blessuretijd zorgde Nathan Aké met het hoofd voor een 2-1 voorsprong, opnieuw moest de VAR daarbij uitsluitsel bieden over een mogelijke buitenspelsituatie. Na rust was het de beurt aan Haaland, meteen hattrick bepaalde hij de eindstand op 5-1. Na vier wedstrijden is Manchester City de enige club die nog zonder puntverlies is in de Premier League.

Burnley - Tottenham Hotspur 2-5

In het kielzog van Manchester City dendert ook Tottenham Hotspur vrolijk verder. De ploeg van basisspeler Micky van de Ven kwam op bezoek bij promovendus al vroeg op een 1-0 achterstand door toedoen van Lyle Foster, maar denderde vervolgens alsnog over de tegenstander heen. Heung-min Son was de grote man met drie treffers, ook Cristian Romero en James Maddison deden een duit in het zakje, voordat Josh Brownhill diep in blessuretijd nog wat terugdeed voor de thuisploeg. Van de Ven en co staan na de klinkende 2-5 overwinning in punten nu gelijk met West Ham (tien uit vier), maar nemen op doelsaldo de tweede plaats in achter Manchester City.

Chelsea - Nottingham Forest 0-1

Na een drukke Deadline Day, waarop onder meer Ibrahim Sangaré werd overgenomen van PSV, heeft Nottingham Forest drie punten overgehouden aan het uitduel met Chelsea. De ploeg van trainer Steve Cooper mocht daar gezien het spelbeeld en de kansenverhoudingen nauwelijks aanspraak op maken, maar een treffer van voormalig Manchester United-speler Antony Elanga kort na rust bleek genoeg voor een 0-1 zege op Stamford Bridge.

Overige uitslagen Premier League

Brentford - Bournemouth 2-2

Sheffield United - Everton 2-2