Tina Nijkamp roept Wilfred Genee tot de orde na uitzending Vandaag Inside

Wilfred Genee verwelkomde vrijdag Tina Nijkamp in zijn BNR-programma The Friday Move, maar heeft niet alles opgeslagen wat Nijkamp vertelde in de show. Maandagavond verspreidde Genee bij Vandaag Inside namelijk het nieuws dat Nijkamp aan de slag wil als directeur bij Omroep Max, maar daar is volgens Nijkamp niets van waar.

"Zij zou heel graag de nieuwe baas van MAX willen worden", zei Genee, die ook nog refereerde aan het gesprek dat hij vrijdag bij BNR met Nijkamp had. Via Instagram Stories reageert zij: "Ahum Wilfred, ik vertelde juist dat ik GEEN directeur van Omroep Max wilde worden. Te bestuurlijk, te veel vergaderen. Wel de functie van Frans Klein bij de NPO over een paar jaar, maar ik vertelde bij The Friday Move dat ik dat nooit ga worden omdat ze me waarschijnlijk veel te uitgesproken vinden."

Bij Omroep Max stopt Jan Slagter volgend jaar als directeur, terwijl Frans Klein van de NPO is vertrokken naar Talpa. Nijkamp was programmadirecteur bij SBS6 van 2005 tot 2010 en daarna tot juni 2011 directeur televisie. Ze deelt op Instagram dagelijks updates over ontwikkelingen in televisieland en publiceert ook regelmatig kijkcijfers van de vorige dag, hoewel die officieel niet meer worden gedeeld door Stichting KijkOnderzoek.