Twee spelers van Ajax liken bericht over ontslag Sven Mislintat

De aankondiging van Ajax op Instagram over het vertrek van Sven Mislintat wordt met name op Instagram in rap tempo geliket. Binnen de kortste keren hebben tienduizenden mensen het bericht geliket, onder wie enkele (ex-)spelers van Ajax.

Van de spelers van Ajax hebben Brian Brobbey en Steven Bergwijn het bericht geliket. Ook ex-Ajacieden als Noa Lang, Owen Wijndal, Daley Blind, Calvin Bassey en Dusan Tadic lijken aan te geven dat ze te spreken zijn over het vertrek van de veelbesproken directeur voetbalzaken.

Ajax plaatste het bericht in het Engels op Instagram. Het was een korte boodschap: “Ajax heeft per direct de samenwerking met directeur voetbalzaken Sven Mislintat beëindigd. Het gebrek aan een breed draagvlak binnen de organisatie is de reden voor dit besluit.”