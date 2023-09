Valentijn Driessen komt met frontale aanval op Feyenoord-trainer Arne Slot: 'Zó goedkoop'

Valentijn Driessen heeft een frontale aanval geplaatst op Feyenoord-trainer Arne Slot. De journalist van De Telegraaf vindt dat de oefenmeester van de Rotterdammers zich te veel heeft aangesteld over het uitspelen van De Klassieker en dat het in zijn optiek competitievervalsing was.

“Slot ging ook wel weer erg ver”, trok Driessen meteen fel van leer in de Kick-Off-podcast van de ochtendkrant. “Hij zocht het in van alles en nog wat. Uiteindelijk was zelfs de catering van Ajax een van de vormen van competitievervalsing. Want als ze later hadden gespeeld in de ArenA had Ajax wel zijn eigen catering en hij niet. Kom op jongens, waar gaat het over. Echt waar.”

Volgens Driessen had Slot meer nuchter moeten blijven, wat hij normaal gesproken juist wél is. “Het is echt geen rocket science dat voetbal, maar dat maakt hij er wel van. Aan de ene kant is het ook vermakelijk, maar aan de andere kant is het zó goedkoop en zó makkelijk om doorheen te prikken”, waren de opvallend harde woorden van Driessen aan het adres van Slot.

“Normaal is hij wel nuchter ja, maar nu haalde hij wel heel veel gekke dingen erbij”, vervolgde Driessen, die zich ook stoorde dat het ‘geweldig’ was dat Feyenoord de wedstrijd won en ook het uit te spelen half uur won. “Maar dat Ajax stelt echt geen ruk voor.”