Valentijn Driessen trekt al na twee wedstrijden keiharde conclusie over Ajax-aanwinst

Valentijn Driessen is absoluut niet onder indruk van de verdedigende kwaliteiten van . De op de slotdag van de zomerse transferperiode aangetrokken linksback speelde tot nu toe twee wedstrijden voor Ajax. Donderdagavond tegen Olympique Marseille (3-3) vertolkte hij een negatieve hoofdrol bij het eerste Franse doelpunt door niet adequaat in te grijpen toen Jonathan Clauss het strafschopgebied binnendrong.

Ajax versterkte zich deze zomer op het allerlaatste moment met Sosa, maar Maurice Steijn hoopte eigenlijk Nicolás Tagliafico te kunnen verwelkomen. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat maakte echter een andere keuze. “We hebben inderdaad aangegeven dat we Tagliafico wilden, maar we hebben Sosa ook bekeken en dat vonden weook een goede back”, zei Steijn na afloop van de ontmoeting met Olympique Marseille in de Europa League.

“Mag ik hier één ding over zeggen?”, zegt Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf nadat het audiofragment is afgespeeld waarin Steijn de komst van Sosa bespreekt. “Dat Steijn zegt dat dit een goede speler, is natuurlijk wel onzin. Ik heb hem nu twee keer gezien. Deze man kan niet verdedigen. Het is toch wel slordig. Tagliafico kon verdedigen en aanvallen. Hij was af en toe een beetje wild, waardoor hij tegen veel kaarten aanliep. Maar Sosa trekt iedere keer zijn been terug. Bij de eerste goal van Marseille laat hij zich makkelijk wegspelen. Verdedigend doet hij weinig.”

Steijn erkende vrijdag op de persconferentie in aanloop naar De Klassieker tegen Feyenoord dat Sosa zich in verdedigend opzicht nog moet verbeteren. “Er zijn momenten dat hij nog korter moet dekken. Dat heeft voor mijn gevoel wat met de communicatie achterin te maken, waar we echt wel mee bezig zijn. Ik kijk ook vooral naar het positieve. Ik vind dat hij in heel veel opzichten een Ajax-speler is. We zijn elke dag bezig met de dingen die de jongens moeten verbeteren”, gaf hij aan.