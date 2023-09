Valentijn Driessen ziet één man die 'de val van Ajax' nog kan stoppen

Valentijn Driessen maakt zich grote zorgen over de weg die Ajax is ingeslagen. Sven Mislintat en Jan van Halst nemen volgens de journalist van De Telegraaf een 'onverantwoord grote gok' met de Amsterdamse club door een 'levensgevaarlijk experiment' uit te voeren.

Er is de afgelopen maanden veel veranderd bij Ajax. Zo stopte Edwin van der Sar als algemeen directeur, wordt het voetbaltechnische beleid tegenwoordig bepaald door Sven Mislintat en heeft de selectie gedurende de zomer een heuse metamorfose ondergaan. Met name het feit dat Mislintat als directeur voetbalzaken 'volledige handelingsvrijheid' heeft, is Driessen een doorn in het oog.

Artikel gaat verder onder video

"Zonder fatsoenlijk controlemechanisme is de portemonnee in handen van de Duitser en mag hij als groentje solo het totale voetbaltechnisch beleid bepalen. Met goedkeuring van Van Halst, die toestaat dat trainer Maurice Steijn en hoofdscout Kelvin de Lang slechts marionetten zijn van Mislintat", schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf. "Een daadkrachtige rvc zou deze ongewenste bedrijfsvoering niet toestaan. Hoe valt te accepteren dat de twee belangrijkste technische communicatielijnen tussen de directeur voetbalzaken enerzijds en de trainer en hoofdscout anderzijds dood is omwille van de hiërarchische verhouding tussen directeur en werknemer?"

Volgens Driessen voelen de directie en commissarissen - die in zijn ogen ook verantwoordelijk zijn voor de teloorgang van Ajax - de bui al hangen. Daarom zouden zij met het plan spelen om Jan van Halst tijdelijk te benoemen tot algemeen directeur. "Commissaris Van Halst heeft Mislintat zijn zegen gegeven bij het binnenhalen van het vreemdelingenlegioen met tien (!) nationaliteiten. Om daarop als rvc afgerekend te worden, willen Pier Eringa, Annette Mosman & co vermijden. Strategisch is het sluw van de rvc om het wanbeleid plat te slaan door een eigen ’kritiekloos rvc-lid’ in de directie te plaatsen. Zo houden commissarissen en directie elkaar allen de hand boven het hoofd in plaats van het eigen functioneren ter discussie te stellen."

Driessen vraagt zich hardop af of de 'val van Ajax' nog te stoppen valt. "Steijn, de spelersgroep en de van Ajax losgezongen directie en rvc lijken daartoe niet in staat. De vereniging Ajax als grootaandeelhouder evenmin. Bestuurlijk is de vereniging onthoofd en die vaart stuurloos rond. Kroes is de aangewezen man. Maar zij (lees: de commissarissen) die samen met de directie voor het tijdspad van Kroes’ aanstelling verantwoordelijk zijn, kunnen weleens sneuvelen. Vertragingspolitiek ligt op de loer. Is het Ajax ernst met het verval, dan gaat nu alles uit de kast voor de komst van Kroes naar Amsterdam."