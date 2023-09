Van der Gijp: 'Er zitten twee van die kabouters bij de NOS...'

René van der Gijp vindt dat Oranje een terechte strafschop kreeg in de wedstrijd tegen Ierland. In de studio van de NOS zeiden analisten Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart dat de penalty onterecht was, maar daar is Van der Gijp het niet mee eens.

De doorgebroken Denzel Dumfries stuitte op de Ierse keeper Gavin Bazunu. "Dit is toch een strafschop? Dit was gewoon een strafschop", stelt Van der Gijp maandagavond bij Vandaag Inside. "Er zitten twee van die kabouters, Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart, die zeggen: dit is geen strafschop. Natuurlijk is dit een strafschop!"

Artikel gaat verder onder video

Johan Derksen blijkt het echter wél eens met de NOS-analisten. "Nou, ik vond het geen strafschop. Die keeper houdt zich juist in. Het is zijn volste recht om uit te komen. Hij hoeft niet aan de kant te gaan." Van der Gijp: "Kom op… Die keeper komt en merkt dat hij te laat is. Dan maakt hij zich een beetje groot." De aanwezige scheidsrechter Bas Nijhuis schaart zich achter Derksen: ook hij vindt de penalty verdiend.