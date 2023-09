Van der Gijp geneert zich: 'Hij is de lul-de-behanger van Amsterdam, lulletje rozenwater'

René van der Gijp vindt Ajax-trainer Maurice Steijn ‘de lul de behanger van Amsterdam’. De analist van Vandaag Inside merkt op dat de trainer over zich heen laat lopen door directeur voetbalzaken Sven Mislintat.

“Als je twaalf spelers haalt zonder hem erin te kennen, en je laat hem ook nog twaalf spelers aandragen waarvan je zegt ‘nee, dat gaan we niet doen’, dan ben je toch gewoon de lul-de-behanger van Amsterdam?”, vraagt Van der Gijp zich af. “Een lul-de-behanger. Een lulletje rozenwater, klaar.”

Johan Derksen kan zich daar wel in vinden: “Dan moet die Mislintat maar op de bank gaan zitten. Die arme jongen (Steijn) dacht van een leuke club naar een topclub te gaan, maar die is puur in de ellende terechtgekomen.” Van der Gijp: Die wordt door de selectie niet meer serieus genomen, door niemand niet.

Journalist Noa Vahle, aanwezig in het praatprogramma, interviewde Steijn woensdag in de Johan Cruijff ArenA. Ze vroeg hem naar de poging van Mislintat om bij Jan van Halst en Maurits Hendriks steun te vinden om de trainer te ontslaan. “Steijn is ervan op de hoogte dat dit gesprek maandag heeft plaatsgevonden, maar toen ik hem er vandaag naar vroeg, deed hij echt alsof zijn neus bloedde. Hij blijft de indruk maken van een nuchtere Hagenees. Maar wat wel opviel, de interviews begonnen laat; je had het idee dat hij en Steven Berghuis vooraf heel erg gedrild zijn: ‘Dit mag je wel zeggen, dit niet.’ Ze zeiden ook allebei: ‘Het leidt af.’ Dus hij maakte wel een licht ongemakkelijke indruk.”