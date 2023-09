Van der Meijde beweert: 'Onderzoek gestart of Mislintat verdient aan transfers Ajax'

Er is een onderzoek gaande naar de transfers bij Ajax, zo heeft Andy van der Meijde vernomen. Er zou onderzocht worden of de directeur voetbalzaken Sven Mislintat heeft verdiend aan transfers bij de club.

“Ik hoorde in de wandelgangen dat er een onderzoek is gestart naar Mislintat. Nee, echt. Ik ben honderd procent serieus”, zegt Van der Meijde bij Veronica Offside. Presentator Wilfred Genee is verbaasd: “Dat hij er zelf geld aan verdient?” Van der Meijde: “Dat gaan ze nu uitzoeken.” Wesley Sneijder antwoordt: “Als dat echt gebeurd is, mag je dat alles en iedereen kwalijk nemen bij Ajax, ook de raad van commissarissen. Die moet de transacties goedkeuren. Áls het echt zo is.”

Vrijdag zei journalist Mike Verweij dat Ajax voor enkele spelers te veel geld betaald heeft. "In Engeland was bekend bij een spelersagent dat Akpom voor vijf tot zeven miljoen op te halen was. Ajax biedt gewoon ‘boem’ meteen veertien miljoen euro", zei de journalist bijvoorbeeld. Ook de 12,5 miljoen euro voor Gaston Ávila van Antwerp FC zou opvallend hoog zijn. "Overmars vecht normaal gesproken echt voor elk dubbeltje, maar die kreeg een bod van Ajax… 12,5 miljoen euro… Overmars dacht: ik ga geen tegenbod doen, want voor je het weet bedenken ze zich. Die heeft echt onmiddellijk ja gezegd."

In de uitzending van maandagavond betoogt Van der Meijde ook dat Mislintat weg moet bij Ajax. "Dit kan niet zo doorgaan! Die Sven moet er direct uit. Meteen, morgen moet hij weg. Hij verneukt alles bij Ajax. De hele club gaat naar de klote. Kan echt niet, dit. Hij heeft de vrije hand gehad bij Ajax, dit kan zo niet verder. Hij moet heel snel wegwezen. Hem aantrekken is de grootste fout die ze gemaakt hebben."

