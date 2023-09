Van der Meijde: 'Hij verneukt alles en moet weg bij Ajax, jij moet zijn opvolger worden'

Als het aan Andy van der Meijde ligt, vertrekt Sven Mislintat per direct bij Ajax. De analist van Veronica Offside heeft geen enkel vertrouwen in de toekomst van Ajax, zolang Mislintat het technisch beleid bepaalt. Van der Meijde ziet in tafelgenoot Wesley Sneijder een goede opvolger.

Zondag zat Van der Meijde op de tribune tijdens de wedstrijd tussen zijn oude clubs FC Twente en Ajax (3-1). “Ik heb gewoon zitten lachen. Het was lachwekkend om te zien”, vertelt Van der Meijde. “Er zitten geen patronen in, niks. Dit kan niet zo doorgaan! Die Sven moet er direct uit. Meteen, morgen moet hij weg. Hij verneukt alles bij Ajax. De hele club gaat naar de klote. Kan echt niet, dit. Hij heeft de vrije hand gehad bij Ajax, dit kan zo niet verder.”

“Hij moet heel snel wegwezen. Hem aantrekken is de grootste fout die ze gemaakt hebben”, aldus de voormalig aanvaller, die zich daarna tot Sneijder richt: “Jij moet die club redden, anders gaat het helemaal verkeerd.” Sneijder heeft niet zoveel zin in een functie bij Ajax: “Op dit moment wil ik het absoluut niet. Als Mislintat weg zou gaan? Dat weet ik niet. Dat is niet waar ik nu mee bezig ben. Ik vind het verschrikkelijk om te zien wat er gebeurt.”

Sneijder snapt overigens wel waarom Maurice Steijn als trainer aan de slag ging bij Ajax, ondanks dat hij weinig inspraak heeft in het transferbeleid. “Als je de kans krijgt bij Ajax, dan pak je die. Ajax had op dat moment ook een aardige portemonnee, maar het geld is totaal verkeerd uitgegeven. Dan zit je plots op de verkeerde plek. Als je als supporter op iemand kwaad moet worden, dan is het op Mislintat. Het middenveld vind ik bijvoorbeeld van KKD-niveau.”