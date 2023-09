Van der Vaart hoopt dat één man opstaat bij Ajax: 'En de bezem erdoor haalt'

Rafael van der Vaart hoopt dat Alex Kroes op de achtergrond opstaat bij Ajax. De oud-international denkt dat de aanstaand algemeen directeur, die pas volgend kalenderjaar formeel in actie mag komen in de Johan Cruijff Arena, de enige is die momenteel écht schoon schip kan maken. “Alex Kroes moet de bezem door Ajax halen.”

Dat stelt Van der Vaart bij Rondo. “Dat is de grote ramp bij Ajax: Mislintat bepaalt alles alleen”, begint de oud-Ajacied. “Dat zie je ook in de interviews van trainer Maurice Steijn. Hij krijgt spelers waarvan hij moet zien of het wat is. Ze hebben voor 109 miljoen euro uitgegeven, maar hier zit werkelijk waar niets bij.”

Van der Vaart heeft zijn hoop daarom gevestigd op Kroes. “Dat is de enige waar mijn hoop op is. Reken maar dat hij tegen Mislintat gaat zeggen van wieberen.” Dat mag echter pas volgend kalenderjaar, toch hoopt Van der Vaart dat Kroes, van wie vaker is gezegd dat hij geen fan is van Mislintat, op de achtergrond al voor verandering kan zorgen. Ook Marco van Basten is heel kritisch op Ajax: “Het hele seizoen is kansloos. Nu al.”

Trainer Steijn valt weinig te verwijten, vindt Van der Vaart. “Denk je nou echt dat de trainers, Steijn, Maduro, Bakkati, niet hebben gezegd van: ‘hou het nou klein’. Zet nou druk op de bal. Maar dat is kwaliteit van de spelers. Als je ziet welke passes er dit weekend fout gingen tegen FC Twente, dan denk je gewoon: ‘Waar zitten we naar te kijken?’”, aldus Van der Vaart.