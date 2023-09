Van der Vaart onthult iets beschamends over tweede fout van Gaaei: 'Dan is dat wel héél erg slecht'

kende een Klassieker om heel snel te vergeten. De van Viborg overgekomen rechtsback ging in de fout bij de eerste twee doelpunten van Feyenoord en is de gebeten hond tijdens Studio Voetbal. Rafael van der Vaart analyseert het tweede doelpunt en komt vervolgens met beschamende informatie.

Gaaei ging opzichtig in de fout bij de tweede Rotterdamse treffer, toen hij de bal zomaar in de voeten schoof van Feyenoord-spits Santiago Giménez. Gaaei bevond zich op dat moment aan de rechterkant van het veld, en leek een medespeler in het midden te zoeken. Van der Vaart geeft aan dat dit opvallenderwijs niet eens zijn bedoeling was.

“Ik hoop dat Jorrel Hato wilde aanspelen. Maar ik weet, en dat is het erge, dat hij de bal terug op de keeper wilde spelen. Dan is dat wel héél slecht”, stelt de oud-voetballer, die ook aanwezig was bij de Klassieker. “Maar deze jongen komt ook van Viborg… Ik heb in Denemarken gewoond en gespeeld en dat is geen hoog niveau”, gaat Van der Vaart verder.

Het is nog maar de vraag of Hato wel een goede optie was om in te spelen, stelt presentator Sjoerd van Ramshorst. “Je kon hem terugspelen op de keeper, maar dan moet je hem niet zo raken”, grijnst Van der Vaart. De wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord werd uiteindelijk niet uitgespeeld wegens wangedrag van de Amsterdamse supporters.