Van der Vaart ziet maar één oplossing voor Ajax: 'Zijn handen jeuken'

Rafael van der Vaart is bijzonder kritisch op het functioneren van Ajax' directeur voetbalzaken Sven Mislintat. De oud-middenvelder lunchte voorafgaand aan De Klassieker van zondagmiddag met Louis van Gaal, die in tegenstelling tot de Duitse directeur wél aanwezig is in de Johan Cruijff ArenA.

Mislintat deed bij menigeen de wenkbrauwen fronsen door afgelopen zomer voor meer dan honderd miljoen euro liefst twaalf spelers uit het buitenland naar Ajax te halen. "Dan heb je het over twaalf spelers, waarvan we hopen of denken dat er drie misschien wel ok zijn", zegt Van der Vaart in gesprek met de NOS. "Voor zoveel geld is dat echt een schande." Later kwam bovendien naar buiten dat rond de transfer van Borna Sosa mogelijk sprake was van belangenverstrengeling bij Mislintat; inmiddels heeft Ajax een onderzoek ingesteld.

Wat Van der Vaart betreft is het snel afgelopen met het bewind van de Duitser in Amsterdam: "Ja, dat is toch onhoudbaar lijkt me?" De oplossing moet wat hem betreft vooral personen met het beruchte 'Ajax-dna' gestalte krijgen. "Ajax moet de club in eigen handen nemen. Je kan nooit een club aan een technisch directeur geven, zeker niet als hij geen Ajax-verleden heeft", meent de Heemskerker.

Van Gaal

Van der Vaart genoot voorafgaand aan de wedstrijd van een lunch met Van Gaal, die bereid zou zijn om in te stappen mocht Ajax hem nodig hebben. "Louis is natuurlijk de ideale man voor Ajax. Zijn handen jeuken. In deze club is gewoon duidelijkheid nodig en als er iemand van duidelijkheid is het Louis. Het zou mij niet verbazen dat ze serieus overwegen hem carte blanche te geven. Waarom? Omdat hij het beste voorheeft met Ajax", besluit Van der Vaart.