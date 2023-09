Mislintat ontbreekt bij Klassieker, mogelijke opvolger is wél in de ArenA

Als Ajax en Feyenoord om 14.30 uur hun Klassieker in de Johan Cruijff ArenA aftrappen, zit directeur voetbalzaken Sven Mislintat van de Amsterdammers naar alle waarschijnlijkheid niet op de tribune. De veelbesproken Duitser ligt zwaar onder vuur en wordt voorlopig buiten beeld gehouden. Zijn mogelijke opvolger is zondagmiddag wél present in Amsterdam.

Tijdens de voorbeschouwing op ESPN wordt duidelijk dat Louis van Gaal de wedstrijd niet vanuit zijn huis in Portugal of Noordwijk volgt, maar samen met 'zijn' Truus in de ArenA zit. Verslaggever Jan Joost van Gangelen brengt de oud-trainer van de Amsterdammers en zijn partner even snel in beeld terwijl ze anderhalf uur voor de aftrap een hapje eten in het stadion.

Mocht de positie van Mislintat binnenkort onhoudbaar blijken, dan is Van Gaal volgens De Telegraaf bereid om in te stappen bij de club waarmee hij als trainer grote successen vieren in de jaren '90. Valentijn Driessen schreef afgelopen woensdag dat Van Gaal daaraan twee voorwaarden zou hebben verbonden: hij wil zijn eigen mensen aanstellen én zijn gezondheid moet het toelaten.

Sinds het WK in Qatar heeft Van Gaal geen vaste aanstelling meer gehad in het voetbal. Wel werd hij de afgelopen week veelvuldig geopperd als mogelijke opvolger van de ontslagen Hansi Flick als bondscoach van Duitsland. De Duitse voetbalbond DFB koos echter voor Julian Nagelsmann (36), die een contract heeft getekend tot en met het EK van 2024 dat in eigen land zal worden afgewerkt.