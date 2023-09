De Telegraaf: Van Gaal onder voorwaarden bereid om Ajax door crisis te helpen, twee 'assistenten' genoemd

Louis van Gaal is bereid om in te stappen bij Ajax, zo meldt Valentijn Driessen. Als de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal de juiste mensen om zich heen kan verzamelen in de Johan Cruijff Arena en zijn gezondheid het toelaat, dan is hij bereid om in te stappen. Hij kan helpen om orde in de chaos te scheppen, die er momenteel is ontstaan rondom directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Danny Blind (sportief) en Michael Kinsbergen (organisatorisch) kunnen aan zijn zijde komen te staan.

“Van de levende Ajax-iconen staat Van Gaal met stip op één om de huidige chaos bij Ajax te lijf te gaan”, schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf. Volgens Driessen is de man die eerder als hoofdcoach grote successen had bij Ajax bereid om in te stappen, onder de bovengenoemde voorwaarden. Hoewel de journalist in de laatste periode van Van Gaal een haat-liefde verhouding had met de coach, zou Driessen direct toehappen als hij Ajax was.

“De rvc onder aanvoering van de falende voorzitter Pier Eringa rest niets anders dan op de knieën te gaan in de Algarve of Noordwijk en Ajax-icoon Van Gaal de sleutels van de recordlandskampioen in handen te geven. Als je als rvc je club toch al hebt uitgeleverd aan iemand, dan honderd keer liever aan de bewezen technische vakman en Ajacied Van Gaal dan aan een Duitse charlatan genaamd Sven Mislintat", schrijft Driessen.

Bij andere clubiconen is minder kans van slagen als er een beroep op ze wordt gedaan. Frank Rijkaard is eerder benaderd, maar wil niet uit zijn voetbalpensioen komen. Marco van Basten werd eerder ook al benaderd voor een terugkeer naar Amsterdam. “Maar als het aankomt op het nemen van verantwoordelijkheid geeft hij nooit thuis”, stelt Driessen.

“Van Gaal is uit ander hout gesneden. Al ging hij in november 2011 veel te ver toen hij tijdens de fluwelen revolutie van Johan Cruijff een dolksteek in de rug van de eeuwige nummer 14 plantte. Alles om zijn ongebreidelde ambitie te verwezenlijken om directievoorzitter te worden bij Ajax”, weet Driessen, die de huidige situatie vergelijkt met die in 2010.

"Al staat Ajax er sportief nu nog veel beroerder voor als indertijd met Martin Jol als hoofdtrainer. Vooral het gebrek aan Ajax-bloed en Ajax-spelers in de clubleiding was voor Cruijff reden om de barricaden op te gaan", vindt de journalist. "Evenals in 2010: Ajax is Ajax niet meer. Louis van Gaal is met zijn Ajax-dna – samen met de nieuwe bestuursraad - de aangewezen persoon om Ajax weer Ajax te laten worden."