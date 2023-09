Van Dijk gaat vraag van Valentijn Driessen uit de weg; Koeman durft wél antwoord te geven

Vrijdag werd bekend dat Virgil van Dijk een boete van 116.000 moet betalen, vanwege zijn tirade aan het adres van scheidsrechter John Brook tijdens het competitieduel van Liverpool met Newcastle United. De verdediger van het Nederlands elftal werd met rood van het veld gestuurd en ging vervolgens flink tekeer tegen Brook. Ronald Koeman en Valentijn Driessen hebben het idee dat de Engelse voetbalbond een voorbeeld heeft proberen te stellen met de torenhoge boete voor Van Dijk.

Tijdens de persconferentie die Oranje zaterdag belegde in aanloop naar het EK-kwalificatieduel van zondagavond in en met Ierland stelde Driessen Van Dijk de vraag of hij ‘het idee heeft dat hij als voorbeeld is gesteld’, vanwege de hoogte van de boete. De verdediger van Oranje en Liverpool ging niet te diep in op de vraag van de journalist van De Telegraaf. “Ik heb het idee dat ik gestraft ben voor wat ik heb gedaan. En dat is het enige wat ik erover kan zeggen. Ik heb een zware les geleerd en ik zal dat niet meer doen. Zo simpel is het”, antwoordde Van Dijk.

Artikel gaat verder onder video

Even later kwam Driessen ook met Koeman te spreken over de boete voor Van Dijk. De bondscoach durfde de suggestie van de journalist, in tegenstelling tot Van Dijk, wel te volgen. “Jij noemde het een voorbeeld stellen. Ik denk dat dat best wel zo is”, zei de oefenmeester. “In Engeland willen ze het zeuren en klagen bij een scheidsrechter stoppen. Dat willen we in Nederland ook. Zij denken dat het op deze wijze stopt. Oké, daar is Virgil dan misschien een beetje het slachtoffer van.”

Koeman erkent met Van Dijk gesproken te hebben over de boete die hij kreeg opgelegd. De bondscoach had zelf ook nog een prangende vraag voor zijn aanvoerder. “We hebben het er wel over gehad. Ik vroeg hem nog of de club de boete betaalt, maar hij zei dat hij de boete zelf moet betalen”, aldus Koeman.