Van Hooijdonk: 'Het viel me vorige week al op, maar toen zat ik op het strafbankje'

Pierre van Hooijdonk is goed te spreken over de huidige vorm van Quinten Timber. De middenvelder van Feyenoord maakt een goede indruk in de afgelopen twee wedstrijden, die werden gewonnen van Almere City (6-1) en FC Utrecht (1-4).

Van Hooijdonk discussieerde in vorige uitzendingen van Studio Voetbal weleens met Rafael van der Vaart, die Timber in potentie de beste middenvelder van Feyenoord vindt. Daar was Van Hooijdonk het niet mee eens. Maar inmiddels is hij wel positief over de speler. Vorige week vond hij Timber al goed spelen tegen Almere City, al kon hij dat toen niet kwijt, omdat hij was geschorst door de NOS.

"Ik vond Timber vorige week… Maar toen zat ik nog op de strafbank, haha. Ik mocht wel voetbal kijken. Ik noteerde alles, misschien krijg je een belletje", lachte Van Hooijdonk, om daarna zijn zin af te maken. "Ik heb van Timber signalen gezien waarvan ik denk: hey, dat is positief. Ik ben ook kritisch op Timber geweest, maar zijn laatste twee wedstrijden vind ik van een respectabel niveau."

Van Hooijdonk weet dat hij in het verleden over Timber heeft gediscussieerd met Van der Vaart, die zondagavond overigens niet bij Studio Voetbal was "Het is niet altijd zwart of wit. Nu heeft hij een betere fase, laat ik het zo zeggen." Leonne Stentler vulde aan: "Dat heeft er toch ook mee te maken dat Stengs op 10 staat en de diepte maakt, bijvoorbeeld bij het eerste doelpunt, waardoor er andere ruimtes voor Timber ontstaan."