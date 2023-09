Verbazing over interview van Ajax-aanvoerder Sutalo

Josip Sutalo droeg afgelopen weekend de aanvoerdersband bij Ajax. Dat gebeurde bij zijn debuut namens de Amsterdammers, dus dat maakte de keuze van trainer Maurice Steijn nog opmerkelijker. Dat de Kroaat helemaal geen Nederlands en vrijwel geen Engels spreekt, maakt de keuze nog iets opmerkelijker.

"Ik ben blij dat ik opgesteld stond. Ik was heel blij met mijn eerste wedstrijd", vertelt Sutalo op de clubsite van Ajax. Dat doet hij in een interview in zijn eigen taal, dus niet in het Nederlands of Engels. De captain verscheen na afloop, mogelijkerwijs om die reden, ook niet voor de camera’s van ESPN, ondanks dat hij de aanvoerdersband droeg. “Dat gaf wel wat extra druk, maar al met al ging het goed." Normaliter verschijnen de aanvoerders direct op het veld nog voor de camera voor een eerste reactie.

Zijn landgenoot Jakov Medic spreekt wel goed Engels en heeft Sutalo geholpen in zijn eerste weken in de hoofdstad van Nederland. “Hij is beter in talen en dat heeft me erg geholpen”, aldus Sutalo. “Het is fijn dat Jakov Medić hier ook is." Met Borna Sosa kreeg hij in de slotfase van de transferwindow nog een landgenoot bij Ajax. “Een uitstekende speler”, oordeelt de captain.

Dat Steijn desondanks voor Sutalo koos, die zich in de vreemde taal niet verstaanbaar kan maken, is opmerkelijk, ook gezien het hoge aantal nieuwelingen dat aan de aftrap verscheen en waarbij Engels dan de gemeenschappelijke taal is. "We zijn met veel nieuwe spelers. We moeten beter op elkaar ingespeeld raken voor betere resultaten. We hadden verwacht deze wedstrijd te winnen, maar we moeten dit accepteren en doorgaan", aldus Sutalo.