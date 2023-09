Verguisde Oranje-international plots bewierookt: ‘Een leek ziet zijn kwaliteiten niet’

Dat Marten de Roon afgelopen donderdag basisspeler was voor het Nederlands elftal in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland (3-0 winst), vinden Robert Maaskant en Süleyman Öztürk niet bepaald verbazingwekkend. Het duo begrijpt dat bondscoach Ronald Koeman voor het duel met de Grieken teruggreep naar de middenvelder van Atalanta, die vanwege zijn sobere speelstijl door veel voetbalvolgers allesbehalve geadoreerd wordt en juist vaak het mikpunt van kritiek is.

De Roon vormde afgelopen donderdag samen met Frenkie de Jong en Xavi Simons het middenveld van Oranje. De controleur van Atalanta nam het openingsdoelpunt voor zijn rekening en was ook van waarde zonder bal. “De Roon is een speler die drie of vier ballen verspeelt waarvan je kunt zeggen: dat zijn slordige momenten waarbij hij de techniek of het inzicht ontbeert”, begint Özturk, voetbalanalist van Voetbal International, bij Rijnmond Sport.

Artikel gaat verder onder video

“Maar hij zit er zó vaak op cruciale momenten net tussen: die Grieken denken gevaarlijk te kunnen worden, maar dan pakt De Roon de bal weer af. Daarmee haal je eigenlijk de angel uit het spel van de Grieken. Die kunnen eigenlijk niet tot aanvallen komen, omdat De Roon daar zó goed zicht op heeft”, vervolgt Özturk. “Dat is eigenlijk zijn grootste kracht, maar het is eigenlijk een beetje een onzichtbare kracht.”

“Ja, precies”, haakt Maaskant, voormalig trainer van onder meer NAC Breda en FC Groningen, in. Maaskant legt uit dat De Roon door sommige voetbalvolgers onderschat wordt, omdat zij simpelweg niet de voetbalkennis hebben om de kwaliteiten van de middenvelder te herkennen. “De leek ziet dat niet. De leek ziet niet welke ballen hij er al uit haalt, want die die pass komt gewoon niet. Intercepties kun je nog wel zien in data, maar vooral het werk dat hij daarvóór al doet in zijn bewegen: ja, dat is gewoon ongelooflijk belangrijk. En het prettige van hem is ook dat hij een hele prettige jongen in de groep is. Heel veel jongens accepteren die jongen”, besluit de trainer in ruste.