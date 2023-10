Vermoedelijke opstelling Ajax: Maurice Steijn heeft Steven Bergwijn terug en kiest voor nieuwe nummer tien

Het geplaagde Ajax gaat zaterdagavond op bezoek bij RKC Waalwijk en heeft in die wedstrijd weer de beschikking over aanvoerder . De aanvaller ontbrak in de Klassieker wegens een ontstoken verstandkies, maar gaat volgens het Algemeen Dagblad terugkeren in de basiself. Dat gaat dan ten koste van .

De druk staat er vol op bij Ajax en trainer Maurice Steijn. Het is crisis met een hoofdletter C in Amsterdam. Ajax staat momenteel op de veertiende plaats en behaalde pas vijf punten uit de eerste vijf wedstrijden. Een slecht resultaat bij RKC kan zomaar ontslag betekenen voor de hevig onder vuur staande Steijn.

De oefenmeester lijkt weinig te gaan veranderen in zijn opstelling. Op doel zal Jay Gorter opnieuw de voorkeur gaan krijgen boven Diant Ramaj, die afgelopen maandag zijn eerste minuten als Ajacied maakte. Achterin speelt Devyne Rensch in plaats van Anton Gaaei, die tegen Feyenoord uiterst ongelukkig was met twee fouten. Josip Sutalo, Jorrel Hato en Borna Sosa zijn de andere verdedigers.

Door de terugkeer van Bergwijn verhuist Steven Berghuis naar de aanvallende middenvelder-positie. Dat gaat ten koste van Van den Boomen. De van Toulouse overgekomen spelverdeler moet genoegen nemen met een plek op de reservebank. Kenneth Taylor en Silvano Vos vormen het controlerende blok bij Ajax. Carlos Forbs, Brian Brobbey en dus Steven Bergwijn moeten voor de doelpunten gaan zorgen tegen RKC.

Vermoedelijke opstelling:

Gorter; Rensch, Sutalo, Hato, Sosa, Vos, Taylor, Berghuis, Forbs, Brobbey, Bergwijn.