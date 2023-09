Verweij rekent af met laatste zomeraanwinst van Ajax: 'Vos heeft meer talent in linkerteen'

Ajax-watcher Mike Verweij zag Sivert Mannsverk zondagmiddag tijdens zijn debuut voor Ajax door de ondergrens zakken. De positie van de Noorse middenvelder, die op trainingen wél een goede indruk zou maken, zou volgens Verweij ook prima ingevuld kunnen worden door jeugdproduct .

"Als je bijvoorbeeld Gabriel Misehouy en Vos zag afgelopen vrijdag... Die zijn echt niet minder dan alle spelers die nu zijn gekomen", wordt in de podcast Kick-Off van De Telegraaf gesteld door Verweij, die vindt dat Steijn zijn eigen koers moet varen en niet de lijn van directeur voetbalzaken Sven Mislintat: "Weet je, stel dan gewoon jongens op die door Ajax zijn opgeleid. Dan heb je wel een gigantisch probleem met Mislintat, die waarschijnlijk al zijn aankopen opgesteld wilt zien hebben, maar dat probleem is er toch al."

Artikel gaat verder onder video

Presentator Pim Sedee zegt vervolgens dat het niet direct zo is dat de jeugdspelers meer potentie hebben dan de aankopen van Mislintat, maar daar gaat Verweij tegen in: "Vos heeft meer in zijn linkerteen dan Mannsverk tegen FC Twente liet zien", zegt Verweij, die bijval krijgt van Valentijn Driessen. De journalist van De Telegraaf had het middenveld van Ajax zondag sowieso anders ingevuld.

"Kenneth Taylor speelde echt heel goed met Jong Oranje. Stel die dan gelijk op, ga met die jongen door, want dat is een speler waarmee je uiteindelijk toch door zal moeten", zegt Driessen over Taylor, die zondagmiddag na de rust het veld inkwam bij Ajax en volgens de verslaggever een goede indruk maakte.