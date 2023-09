VI: Steijn wilde publiekslieveling op slotdag terughalen naar Ajax, Mislintat zei 'nee'

Ajax-trainer Maurice Steijn heeft zich deze zomer tot de laatste dag hardgemaakt voor een terugkeer van publiekslieveling , zo onthult Voetbal International. Hij vond in directeur voetbalzaken Sven Mislintat echter geen medestander en Steijn kreeg uiteindelijk op Deadline Day met Borna Sosa een andere linksback.

De bevindingen van het weekblad lijken haak te staan op de uitlatingen van Arthur Beck een dag eerder. Hij beweerde dat Sosa juist gehaald zou zijn op voorspraak van Steijn. De transfer van de Kroaat, die voor acht miljoen euro overkwam van VfB Stuttgart, is onder een vergrootglas komen te liggen nadat duidelijk werd dat Beck en zijn bedrijf AKA Global hem daarin bijstonden. AKA Global is aandeelhouder in het scoutingsbedrijf Matchmetrics, waarvan Mislintat 35 procent van de aandelen bezit.

Artikel gaat verder onder video

Volgens VI-journalisten Freek Jansen en Tim van Duijn had Steijn dus juist op Tagliafico gehoopt. "De technische staf, met Steijn voorop, maakte zich in de zomer hard voor de komst van Tagliafico. Mislintat was een andere mening toebedeeld en kwam al meerdere keren met Borna Sosa op de proppen, die hij kende van zijn tijd bij VfB Stuttgart. Op de laatste dag van de transferperiode gaf Steijn nogmaals aan dat zijn voorkeur nog altijd uitging naar het terughalen van Tagliafico", reconstrueert het duo de gang van zaken in Amsterdam.

De van Sparta Rotterdam overgekomen trainer ving echter opnieuw bot bij Mislintat: "De technisch directeur weigerde echter daarin mee te gaan", vervolgt het artikel. "De trainer zou de komst van de Kroatische international Sosa, met wiens naam de technisch directeur twee weken eerder was gekomen, vervolgens als alternatief toejuichen, omdat hij hem een goede speler vindt. Mislintat ging, met inmenging van Beck, handelen om de transfer rond te maken", schrijven Jansen en Van Duijn.