Vincent Janssen mist twee strafschoppen: Mark van Bommel verspeelt dure punten met Antwerp FC

heeft zaterdagavond twee strafschoppen gemist namens Antwerp FC. De Nederlandse spits kreeg tegen RWDM twee kansen om vanaf elf meter raak te schieten – een van die pingels werd versierd door Owen Wijndal – maar faalde beide keren. Daardoor bleef de formatie van Mark van Bommel steken op een doelpuntloos gelijkspel (0-0).

Na de 5-0 nederlaag tegen FC Barcelona moest Antwerp FC zich zien te revancheren, waarbij het in de weken voor die forse verliespartij wel over een goede vorm kon terugkijken. Maar daarvan was zaterdagavond op De Bosuil bijzonder weinig van te zien, want in misschien wel de slechtste eerste helft van het seizoen tot dusver, speelde Antwerp FC bar weinig klaar.

Artikel gaat verder onder video

Een penalty leek derhalve dé ideale gelegenheid om over het dode punt te komen tegen de nummer elf van België, maar dat bleek niet het geval Janssen zelf na ruim een uur werd aangetikt en zelf achter de bal ging staan. Hij koos na de VAR-ingeep voor laag in de rechterhoek, maar keeper Théo Defourny deed hetzelfde en hield de aanvaller van scoren af.

Van Bommel bracht vervolgens Owen Wijndal binnen de lijnen en de Ajax-huurling versierde een volgende strafschop voor een opgeleefd Antwerp FC, bij wie ook Gyrano Kerk een goede invalbeurt kende. Janssen ging na zijn misser opnieuw achter de bal staan, koos ditmaal voor de andere hoek, maar zag zijn misser opnieuw worden gekeerd.

Ook in de slotfase lag Defourny in het reguliere spel een paar keer nuttig in de weg tegen Antwerp FC, waarbij Janssen ook nog een goede kans had om zijn misser goed te maken. Dat lukte echter niet, waardoor Van Bommel zich voorlopig niet meldt op de koppositie van de Jupiler Pro League. Als Janssen een van zijn pingels wel had benut, dan was het in elk geval voor even wel de nummer één van België gewest.