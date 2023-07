Antwerp haalt aanvaller die voor 12 miljoen euro uit Eredivisie vertrok

Mark van Bommel en Antwerp FC hebben zich weten te versterken met Chidera Ejuke. De aanvaller, die in 2020 voor liefst twaalf miljoen euro sc Heerenveen verruilde voor CSKA Moskou, heeft getekend bij de landskampioen van België.

De 25-jarige Nigeriaanse vleugelspeler zette zondag zijn handtekening onder een contract van één seizoen. In dat seizoen moet hij mogelijk gaan fungeren als de naar Feyenoord vertrokken Calvin Stengs. Antwerp was na het vertrek van de sterkhouder op zoek naar een speler die de aanval een kwaliteitsimpuls kon geven.

In de persoon van Ejuke denkt de Belgische club die impuls te hebben gevonden. De speler die bij Heerenveen goed was voor negen doelpunten in één Eredivisieseizoen, kan door middel van de uitzonderingsregeling van de FIFA voor spelers in Rusland de overstap maken naar Antwerp.

De pijlsnelle aanvaller wist in de Russische competitie tien goals te maken in twee seizoenen. Afgelopen jaar werd hij uitgeleend aan het Duitse Hertha BSC, en degradeerde met hun uit de Bundesliga. Ejuke speelde voordat hij naar Heerenveen ging bij het Noorse Valerenga.