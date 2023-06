Van Bommel doet oproep aan vrouw, zoon en dochter: 'Ik moet nog iets zeggen...'

Mark van Bommel kan de ontknoping van de Belgische titelstrijd nog maar moeilijk geloven. Door een doelpunt van Toby Alderweireld in de 94ste minuut greep hij met Antwerp FC de landstitel, en daarmee won Van Bommel de dubbel in zijn debuutseizoen.

"Dit is ongelooflijk", stamelde Van Bommel voor de microfoon van Ziggo Sport. "Het zou heel moeilijk worden, omdat Union voor stond. Dan hoor je dat het 1-1 wordt daar. Na de 2-1 van Genk hebben we het omgezet zoals we getraind hebben, een scenario dat we hadden, en daardoor kregen we weer grip op de wedstrijd. We wisten dat we een goal moesten maken. Als die bal er dan zo in gaat..."

Antwerp kon vorige week al kampioen worden, maar kwam niet voorbij Union Sint-Gillis (1-1). Dat gelijkspel hakte erin. "Als je ziet wat er vorige week is gebeurd in de kleedkamer, in de stad en in het stadion… Ik heb het er echt moeilijk mee gehad. Als trainer moet je het voorbeeld geven, maar dat kon niet. De spelers zaten er helemaal doorheen. Donderdag zijn we weer gestart. Ik liet ze een filmpje zien van het stadion van Club Brugge (de fans van Club Brugge waren blij met het falen van Antwerp, red.). Dat was de motivatie die we moesten hebben. Al is bij zo'n goal de factor geluk ook 99."

"Ik moet nog iets tegen mijn vrouw, mijn oudste zoon en mijn dochter", vervolgde Van Bommel. "Zij zitten thuis op dit moment, zij zijn niet naar het stadion gekomen. Kom maar heel snel naar Antwerpen." De trainer werd ook gevraagd of deze landstitel zijn grote doorbraak als trainer betekent. "Een doorbraak hoeft niet te zijn dat je prijzen wint, maar je wordt wel afgerekend op prijzen, zegt men. Het heeft ook te maken met de spelers. Hoe gaan zijn met je om en hoe wordt er gewerkt? De trainer is net zo goed als de spelers en ik heb een goede groep."