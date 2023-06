Bizar motief voor mislukte overval op Mark van Bommel komt naar voren tijdens zitting

Mark van Bommel werd in oktober overvallen door iemand die uit was op een contract bij Antwerp. Dat is woensdag duidelijk geworden tijdens de zitting in de rechtbank. Tot voor kort werd aangenomen dat de man uit was op de Porsche van de Nederlandse trainer.

Van Bommel werd een half jaar geleden in de ondergrondse garage van zijn appartement opgewacht door een gewapende man, die hem sommeerde uit zijn auto te stappen. Van Bommel reed in een reflex terug de helling van de garage op en botste op straat met een geparkeerde auto. Daardoor ging het auto-alarm af, waarna de overvaller op de vlucht sloeg.

Onder de Porsche van Van Bommel, die voor onderzoek in beslag werd genomen, werd een tracker gevonden. Dit apparaatje leidde de politie naar Jamaleh Haban M. Na het uitlezen van zijn telefoon werd duidelijk dat hij het had gemunt op een contract bij Antwerp, aldus Het Nieuwsblad.

De verdachte zou via Google Translate een Arabische tekst hebben omgezet in een Engels audiobestand. "Luister Mark, het leven van je familie hangt hier van af, laat mij een profspeler worden. Ga niet naar de politie, we zullen jou en je familie vermoorden. We weten waar je woont", luidde de boodschap.

Tegen de verdacht is een gevangenisstraf van vijf jaar en een boete van 1.200 euro geeist. Van Bommel was zelf niet aanwezig in de rechtbank. Hij bereidt zich met Antwerp voor de op de cruciale wedstrijd tegen KRC Genk van komende zondag. Antwerp kan dan kampioen van België worden.