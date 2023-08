Antwerp FC verpulvert Kortrijk: vier van de zes doelpunten afkomstig van Nederlanders

Het Royal Antwerp FC van onder meer Mark van Bommel heeft vrijdagavond gehakt gemaakt van KV Kortrijk. De landskampioen van België boekte, mede dankzij twee Nederlanders, een 6-0 overwinning en schreven daarmee de tweede driepunter van het seizoen bij. Drie van de zes goals werden gemaakt door een ontketende Vincent Janssen.

De Brabantse spits was al na tien minuten trefzeker en brak daarmee de ban. Janssen was er als de kippen bij na een goede voorzet vanaf de linkerkant. Nadat een eigen goal van Martin Wasinski voor de 2-0 had gezorgd, was het opnieuw de beurt aan de oud-spits van AZ. Vervolgens deed Gyrano Kerk vlak voor rust ook nog een duit in het zakje en zorgde voor de 4-0.

Ja, en dan gaat het snel... 😮‍💨

Janssen maakte zijn hattrick compleet in de 58e minuut. Door een goal van Arbnor Muja werd de zesklapper uiteindelijk bereikt en mogen Antwerp en Van Bommel zich voor even koploper noemen van de Pro League.