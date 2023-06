Jarenlange celstraf voor man die Mark van Bommel belaagde in parkeergarage

De 25-jarige Somalische man die Antwerp-trainer Mark van Bommel in oktober vorig jaar belaagde in de parkeergarage onder zijn woning, is door de Belgische rechter tot een celstraf van vier jaar veroordeeld. Bovendien moet de man, die naar later bleek uit was op een contract bij de club van de Nederlandse trainer, een schadevergoeding aan de Nederlandse trainer overmaken.

In de nacht van 24 op 25 oktober 2022 vond het incident plaats in de parkeergarage onder de woning van Van Bommel in de Belgische stad. Van Bommel wist een confrontatie met de belager echter te voorkomen door zijn Porsche achteruit de parkeergelegenheid uit te sturen. Daarbij raakte hij wel een andere auto, waardoor zijn Panamera schade opliep.

Artikel gaat verder onder video

De Belgische politie onderzocht het voertuig van de Nederlandse oefenmeester en ontdekte hoe de belager hem had kunnen volgen. De man had namelijk een zender op de auto bevestigd. Die kon vervolgens gelinkt worden aan de verdachte, een 25-jarige asielzoeker uit een azc in de omgeving van Antwerpen. Zijn motief leek een zogeheten carjacking te zijn.

Op zijn telefoon werd echter een audiobestand gevonden waarin de man Van Bommel in het Engels bedreigt: "Laat mij een profspeler worden. Ga niet naar de politie, we zullen jou en je familie vermoorden", zo citeren diverse media uit de opname. Het was de man dus niet om de Porsche Panamera, maar om een profcontract bij de uiteindelijke kampioen van België te doen.

Dinsdag deed de rechtbank van Antwerpen uitspraak in de zaak tegen de man. Hij moet vier jaar de cel in en is bovendien veroordeelt tot het betalen van een schadevergoeding ter hoogte van 5.000 euro aan Van Bommel.