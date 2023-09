Vink: 'Ik mag het niet zeggen, maar hij is een supertalent bij Ajax'

Marciano Vink heeft hoge verwachtingen van bij Ajax. De achttienjarige aanvaller zat voor het eerst dit seizoen bij de wedstrijdselectie voor het duel met Feyenoord; in het verleden mocht hij al driemaal invallen bij Ajax 1.

Van Axel Dongen speelde 75 minuten voor het eerste elftal en al 24 duels voor Jong Ajax. Vink sluit niet uit dat het opnemen van de jongeling in de selectie deel uitmaakte van een breder ‘statement’ van Maurice Steijn, hoewel de trainer dat zelf ontkende. Ook had Silvano Vos een basisplek in plaats van Benjamin Tahirovic, viel Devyne Rensch al na 31 minuten in voor Anton Gaaei en mocht Anass Salah-Eddine invallen als linksback, en dus niet miljoenenaankoop Gastón Ávila.

Artikel gaat verder onder video

“Een statement? Je zou het bijna denken, met het inbrengen van Salah-Eddine. Je hebt op de bank een speler die voor 12,5 miljoen euro is gehaald”, doelt Vink bij Dit was het Weekend op Ávila. “Hij koos op een gegeven moment voor jeugdspelers. Hij had ook Van Axel Dongen op de bank en die heeft eigenlijk te weinig minuten gemaakt om hem te zien als een speler van het eerste. Het is een supertalent, dat mag ik niet zeggen”, lacht Vink richting tafelgenoot Kenneth Perez. “Het is een talentvolle speler, die veel geblesseerd is geweest en nog niet klaar is om bij het eerste elftal te zitten. Hij zegt dat het geen statement was, maar het voelde wel zo.”

Perez denkt dat Steijn met zijn keuzes wat krediet heeft gewonnen bij de supporters. “Ik vind wel dat hij het slim heeft gedaan, om goodwill te creëren voor zichzelf bij de supporters. Hoe je het wendt of keert, het is nu een strijd wie mag blijven zitten. Ik denk dat mensen erg blij zijn met het inbrengen van een Silvano Vos. Op een gegeven moment stonden er acht jongens uit de Ajax-opleiding op het veld. Als je jezelf moet redden, zijn dit slimme zetten. Ik denk dat de roep om het vertrek van de rvc en directie groter is dan de roep om het vertrek van Steijn.”