Virgil van Dijk ontsnapt en mag niet klagen na rode kaart: 'Wat een grap'

Het had weinig gescheeld of Virgil van Dijk had nóg een competitiewedstrijd van Liverpool moeten missen én een nóg hogere boete moeten betalen. De aanvoerder van Liverpool en het Nederlands elftal werd onlangs in de uitwedstrijd tegen Newcastle United (1-2) met rood van het veld gestuurd en ging vervolgens door het lint tegen de scheidsrechter én de vierde man.

Liverpool was het seizoen begonnen met een 1-1 gelijkspel bij Chelsea, maar won een week later met 3-1 van Bournemouth. De ploeg van trainer Jürgen Klopp was er veel aan gelegen die zege een goed vervolg te geven op bezoek bij Newcastle United. Daar leek in eerste instantie echter niks van terecht te komen. Anthony Gordon opende na 25 minuten de score voor de thuisploeg en een paar minuten later werd Van Dijk met direct rood, na een overtreding op Alexander Isak, van het veld gestuurd.

Artikel gaat verder onder video

De aanvoerder van Liverpool kon zich echter totaal niet vinden in de beslissing van scheidsrechter John Brooks en liet dat merken ook. Van Dijk weigerde in eerste instantie het veld te verlaten. Toen hij alsnog richting de catacomben liep, haalde hij eerst nog verhaal bij vierde man Craig Pawson. De directe rode kaart had Van Dijk sowieso al een wedstrijd schorsing gekost, maar door zijn uitval richting de arbitrage kwam daar een nóg een wedstrijd bovenop. Van Dijk werd bovendien bestraft met een boete van omgerekend zo’n 116.000 euro.

De schorsing én boete hadden nog hoger kunnen uitvallen. Uit de volledige verklaring van de FA blijkt namelijk dat Van Dijk voor zijn wangedrag richting de arbitrage twee wedstrijden geschorst was geweest én een boete van nog eens ruim 58.000 euro bovenop de 116.000 euro had gekregen als hij niet zo’n ‘schoon tuchtdossier’ had gehad. Dat blijkt uit berichtgeving door onder meer Anfield Watch. Was Van Dijk niet het braafste jongetje van de klas geweest, dan had hij een schorsing van in totaal drie wedstrijden én een boete van bijna 130.00 euro tegemoet kunnen zien. “Wat een grap”, reageert het medium, met een poppetje dat een hand voor zijn gezicht slaat.

Liverpool hervat de competitie zaterdagmiddag met een uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers, zónder Van Dijk. De Nederlander moet nog één wedstrijd toekijken.