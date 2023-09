Koppen rollen bij Ajax: Alex Kroes wil functie schrappen

Valentijn Driessen verwacht dat er over niet al te lange tijd een einde komt aan de samenwerking tussen Ajax en Maurits Hendriks. Alex Kroes, de nieuwe algemeen directeur van de Amsterdammers, zou de functie van Hendriks willen schrappen.

Hendriks is sinds een jaar als Chief Sports Officer in dienst van Ajax. Hij was een warm pleitbezorger van de komst van Sven Mislintat, die zondagavond werd ontslagen als directeur voetbalzaken. "Hendriks steunde Mislintat door dik en dun en wierp zich op als zijn beschermheer tegenover iedereen - trainers en scouting - die kritiek had op het functioneren van de nieuwe Duitse directeur voetbalzaken", schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf.

Driessen vindt dat Hendriks ‘zo snel mogelijk’ moet ophoepelen bij Ajax. De Chief Sports Officer heeft in zijn ogen toegestaan dat Mislintat Ajax de afgrond heeft ingeduwd. “Het vertrek van deze hockeyman, die door bijna niemand wordt gepruimd binnen de club, is zeker geen verlies voor de club. Omdat hij een gecreëerde functie zonder toegevoegde waarde bekleedt."

Het einde van de samenwerking tussen Ajax en Hendriks is volgens Driessen al in zicht. "In kleine kring heeft Kroes al laten doorschemeren dat hij na zijn aantreden de functie van Hendriks van Chief Sports Officer zal schrappen en weer kiest voor een hoofd jeugdopleiding." Kroes kan op dit moment nog niet ingrijpen bij Ajax: hij treedt pas per maart volgend jaar in dienst.