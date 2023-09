Volop Nederlanders in actie in de Champions League: Mark van Bommel kiest tegen FC Barcelona voor drie landgenoten

De ogen zijn dinsdagavond uiteraard gericht op de ontmoeting tussen Feyenoord en Celtic in groep E van de Champions League, maar ook op de andere velden valt er voldoende te beleven. Wat te denken van het treffen tussen FC Barcelona en Antwerp FC groep H? In Catalonië verschijnen vier Nederlanders aan de aftrap. Ook in de wedstrijden in groep F en G komen landgenoten in actie.

Mark van Bommel werd vorig jaar aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van Antwerp FC en heeft een historisch eerste seizoen achter de rug. De oud-trainer van PSV en VFL Wolfsburg loodste Antwerp FC niet alleen naar de beker, maar ook de landstitel. Bovendien werd in de eerste officiële wedstrijd van dit seizoen de Supercup veroverd. Van Bommel en zijn manschappen mogen zich dinsdagavond laten zien in de Champions League. En dat ook nog eens op bezoek bij het FC Barcelona van Frenkie de Jong. De middenvelder heeft uiteraard een basisplaats, evenals Owen Wijndal, Jurgen Ekkelenkamp én Vincent Janssen. Zij hebben allemaal een basisplaats bij Antwerp FC.

Manchester City is de regerend titelhouder en zal er ongetwijfeld alles aan gelegen zijn om te bewijzen dat het succes in het afgelopen seizoen geen incident was. De ploeg van trainer Josep Guardiola won naast de Champions League ook de landstitel én FA Cup. De jacht op prolongatie van de cup met de grote oren begint met een thuiswedstrijd tegen Rode Ster Belgrado. Guardiola heeft in zijn basiself een plaatsje ingeruimd voor Nathan Aké. De Nederlander vormt samen met Kyle Walker, Rúben Dias en Sergio Gómez de achterhoede. Erling Haaland heeft eveneens een basisplaats. De Noor kroonde zich vorig seizoen tot topscorer van de Champions League.

De absolute kraker van de eerste speeldag in de Champions League wordt misschien wel gespeeld in het Parc des Princes in Parijs. Daar staan Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund vanaf 21.00 uur tegenover elkaar. PSG is op papier de favoriet voor de zege, maar heeft een teleurstellende competitiestart achter de rug. De formatie van coach Luis Enrique ging afgelopen weekend nog onderuit tegen OGC Nice. Borussia Dortmund zal erop gebrand zijn PSG een volgende tik uit te delen. Dat gaan de Duitsers proberen te bewerkstelligen met Donyell Malen in de punt van de aanval. De pijlsnelle Oranje-international krijgt de voorkeur boven oud-Ajacied Sébastien Haller.

