Waarom de dug-outs van Feyenoord in De Kuip aan de andere kant van de tunnel zijn

Feyenoord speelt de thuiswedstrijden altijd in De Kuip. Dar komen de spelers en de technische staf via de tunnel het veld op, maar anders dan bij vrijwel alle andere stadions in de wereld, moet iedereen eerst heel het veld over, om aan de andere kant in de dug-outs te kunnen zetten. Dat gebeurt in Rotterdam-Zuid vanwege de invloed van de zon.

Dat vertelt John de Wolf bij Radio538. Aan de assistent-coach van Feyenoord werd gevraagd waarom de tunnel niet tussen de dug-outs uitkomt, maar de technische staf aan de andere kant van het veld zit. “Dat heeft te maken met de zon”, verklaart De Wolf. “Voor de middagwedstrijden. Dan schijnt de zon vol het maasgebouw. Dan zit je met dichtgeknepen ogen te kijken.”

“Daar heeft het mee te maken, anders kan ik het niet bedenken”, vervolgt De Wolf, die vervolgens moet lachen om de opmerking dat het voor Arne Slot ook wel handig, gezien de haardracht van de coach. “Anders blijft hij smeren”, lachen ze in de studio. “Dat zij jouw woorden”, reageerde De Wolf lachend.

De rechterhand van Slot spreekt voor alle Europese wedstrijden even kort met de radiozender en daarbij wordt vooral naar de randzaken gekeken. “Inhoudelijk gaan we het er niet zo over hebben. Dat is meer aan de trainer en Dennis te Kloese, die dat altijd met z’n tweeën naar buiten brengen. Maar dit is meer een gezellig telefoontje en hopelijk bij de volgende wedstrijd in Madrid hangen jullie weer aan de lijn.”