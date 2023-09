Wanhoop slaat toe bij Maurice Steijn: 'Ik schaam me als ik dit zie'

Ajax opende het nieuwe seizoen in de Eredivisie met een ruime overwinning op Heracles Almelo, maar wist vervolgens niet te winnen van Excelsior en Fortuna Sittard. Op bezoek bij FC Twente leden de Amsterdammers zondagmiddag hun eerste nederlaag (3-1). Ajax-trainer Maurice Steijn sprak na afloop op de persconferentie in de Grolsch Veste vooral zijn verbazing uit over het feit dat alle duels werden gewonnen door FC Twente en alle tweede ballen voor de thuisploeg waren. Steijn schaamt zich zelfs een beetje.

Ajax begon ongetwijfeld met de beste intenties aan het uitduel met FC Twente, waar op de laatste speeldag van het afgelopen seizoen onder leiding van John Heitinga nog met 3-1 werd verloren. Ajax en zijn opvolger Steijn waren dus gewaarschuwd. Hoewel Steijn in de afgelopen week slechts een paar dagen had om zijn spelers voor te bereiden op de topper in Enschede, had hij naar eigen zeggen een duidelijk plan uitgestippeld. Dat kwam echter niet uit de verf. Ajax keek binnen de kortste keren tegen een 2-0 achterstand aan en kwam die niet meer te boven. “In mijn optiek heeft dat alles met bereidheid, scherpte en coaching te maken. De 1-0 was typerend”, aldus Steijn.

Meer zien van de persconferentie van Steijn na afloop van FC Twente - Ajax? Bekijk dan de video hieronder óf op YouTube!