Wesley Sneijder trekt handen af van Ajax: 'Ik heb niet zo gek gereageerd, toch?'

Wesley Sneijder verwacht niet bij Ajax aan de slag te gaan. De voormalig middenvelder staat nog altijd open voor een gesprek met trainer Maurice Steijn, maar vindt het geen prettig moment om in te stappen.

"Ik ga eerst even lekker een bakje koffie drinken en dan zie ik het wel. Als ik zie wat er allemaal gebeurt, heb ik niet zo gek gereageerd vorige keer, toch? Van het Ajax-DNA is weinig te vinden. Het is nu niet het juiste moment, denk ik", zegt Sneijder bij Veronica Offside, daags na het 0-0 gelijkspel van Ajax tegen Fortuna Sittard. "Ga hier maar eens wat van maken. De supporters geven je geen tijd voor een overbruggingsjaar, dus hij (Maurice Steijn, red.) zal er over twee weken gewoon moeten staan met zijn elftal. Daar heb ik een hard hoofd in."

Sneijder is nog niet geïmponeerd door de meeste aankopen van Ajax. "Als je afgaat op het afgelopen weekend, dan waren het geen toppers. Al moeten we ook niet te snel conclusies trekken. Dat moet je ook niet doen. Je mag niet te snel oordelen, maar het was niet best. Er was totaal geen communicatie en ze wisten totaal niet waar ze moesten lopen. Dat kan misschien wel groeien, maar dat heeft wel tijd nodig."

