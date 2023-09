Wijffels vergelijkt PSV met Feyenoord: 'Dit verschil kan sleutelrol spelen in titelstrijd'

PSV verloor woensdagavond met duidelijke cijfers van Arsenal (4-0), maar is in de Eredivisie nog zonder puntverlies. De ploeg van Peter Bosz heeft daardoor een voorsprong van vier verliespunten opgebouwd op regerend landskampioen Feyenoord. In het Algemeen Dagblad trekt journalist Maarten Wijffels een parallel tussen beide ploegen, waarbij hij een belangrijk voordeel voor de Rotterdammers ziet.

Wijffels vergelijkt de zware nederlaag van de Eindhovenaren in Londen met het verlies dat Feyenoord een jaar geleden in Rome leed. SS Lazio was destijds met 4-2 te sterk voor de ploeg van Arne Slot in de groepsfase van de Europa League. Feyenoord wist zich uiteindelijk echter alsnog ten koste van de Italianen te plaatsen voor de knock out-fase van het toernooi: "In Rotterdam werden ze daadwerkelijk beter van het pak slaag. In de return in de Kuip werd maanden later met 1-0 gewonnen", schrijft Wijffels.

De vraag is of PSV zich ook op een vergelijkbare manier kan herstellen van het pak slaag in het Emirates Stadium. Wijffels vreest van niet: "Maar Dávid Hancko, Gernot Trauner, die kunnen dan ook écht verdedigen. En ook een jonge back als Quilindschy Hartman kan zich vastbijten in een vent", beschrijft de journalist de defensieve kracht van de Rotterdammers.

Bij PSV ziet hij dergelijke types niet. "Op de backposities bijvoorbeeld zijn Patrick van Aanholt en Shurandy Sambo geen betere, slimmere verdedigers dan die PSV al heeft. Centraal achterin is André Ramalho de back-up naast – als hij weer fit is – Armando Obispo", noemt hij enkele voorbeelden. "Dit verschil kan ook zomaar een sleutelrol gaan spelen in de titelstrijd in eigen land tussen PSV en Feyenoord", voorspelt Wijffels dan ook.