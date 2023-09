Willem van Hanegem keihard voor Ajacied: 'Als hij niets verandert, wordt het helemaal niks'

Willem van Hanegem heeft geen hoge pet op van . De Kromme is van mening dat er snel een knop om moet bij de Ajax-spits, anders vreest hij voor hem het ergste.

Ajax baarde vorig jaar opzien door Brian Brobbey terug te halen naar Amsterdam. De aanvaller had Ajax een jaar ervoor nog transfervrij ingeruild voor RB Leipzig. Zijn avontuur in Duitsland werd echter geen succes. Ajax haalde hem in eerste instantie voor een halfjaar op huurbasis terug naar de Johan Cruijff ArenA, alvorens hem voor bijna twintig miljoen weer definitief speler van de A-selectie te maken. Een basisplaats wist hij vorig seizoen echter niet te veroveren. Onder Maurice Steijn is hij weliswaar zeker van zijn plek, maar indruk maken doet hij allesbehalve.

“Brobbey is een hele middelmatige speler geworden”, stelt Van Hanegem in de Willem&Wessel Podcast van het Algemeen Dagblad. “Als hij niets verandert, wordt het helemaal niks. Vroeger, toen hij een jaar of tien was, was hij sterk ten opzichte van al die andere kinderen. Die zette hij allemaal opzij. Je kon met hem doen wat je wilde, maar je kreeg hem niet van zijn plek.” Het clubicoon van Feyenoord ziet dat de tijden echter zijn veranderd. Het bewijs daarvan kreeg hij ongetwijfeld woensdag in het restant van De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord. Brobbey kwam er in de duels met Feyenoord-verdedigers Gernot Trauner en David Hancko niet aan te pas. “Nu zijn er ook spelers die hem gewoon opzij zetten”, ziet Van Hanegem.

“Hij denkt dat hij dat nog steeds kan doen, dus dat is zijn handelsmerk geworden. Iedereen zegt: die krijg je niet van de bal, die is sterk. Maar het gaat allemaal ten koste van het spel”, zegt Van Hanegem. “Hoeveel kansen krijgt hij? Heel veel. En hoeveel goals maakt hij? Heel weinig.” Brobbey kwam dit seizoen vooralsnog acht keer in actie voor Ajax. Hij scoorde twee keer in de Eredivisie en was trefzeker in de heenwedstrijd tegen Ludogorets in de play-offs voor de Europa League. Met Chuba Akpom leek Ajax een concurrent voor Brobbey in huis te hebben gehaald, maar de Engelsman wordt door Steijn vooralsnog op andere posities gebruikt. Woensdag tegen Feyenoord stond Akpom naast Brobbey in de aanval, maar kon hij geen potten breken.