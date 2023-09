Willem van Hanegem ziet in Waalwijk potentiële Oranje-international aan het werk: 'Kan heel snel naar de top gaan'

Het Nederlands elftal beschikt - in ieder geval op papier - over veel topverdedigers. Maar in de uitwedstrijd tegen Ierland haalden vooral Matthijs de Ligt en Nathan Aké een bedenkelijk niveau. Willem van Hanegem heeft zich vooral in de eerste helft zitten ergeren aan het optreden van Oranje, maar lijkt zich geen zorgen te maken over de toekomst. Volgens De Kromme dienen zich voldoende goede opties aan, waaronder Jorrel Hato.

Van Hanegem heeft zich zondagavond niet alleen zitten ergeren over het optreden van het Nederlands elftal tegen Ierland, maar ook vooral zitten verbazen. “Ik kan mij niet voorstellen dat er veel zwakkere nationale elftallen zijn dan Ierland. Maar dit Oranje maakt er bijna een gewoonte van om te beginnen als een amateurploeg. Dat was tegen Frankrijk meteen de doodsteek, maar gelukkig was Ierland dit keer de tegenstander”, schrijft de voormalig international in zijn column in het Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

Ronald Koeman verklapte in de aanloop naar het thuisduel met Griekenland dat Mark Flekken onder de lat zou staan. De doelman kreeg de voorkeur boven Bart Verbruggen en Andries Noppert. Flekken keepte tegen Griekenland een prima wedstrijd, maar zakte in en tegen Ierland door het ijs. “Het straalt allemaal geen vertrouwen uit”, stelt Van Hanegem. Het clubicoon van Feyenoord zag niet enkel Flekken een slechte wedstrijd spelen. “De Ligt gaf alles wat hij voor zijn voeten kreeg in de eerste helft aan Ierland of aan het publiek. Aké oogt nooit onzeker, maar nu wel.”

Over het optreden van Virgil van Dijk is Van Hanegem dan wel weer te spreken. “De kritiek op hem is vaak hevig, maar na die handsbal zag ik hem wél opstaan. Hij verdedigde met het mes tussen de tanden, uitstralend dat die punten binnen gehaald moesten worden omdat een ticket voor het EK dan al heel dichtbij is.”

Het Nederlands elftal kan in oktober een volgende stap richting plaatsing voor het eindtoernooi in Duitsland zetten. De grote vraag is of Koeman tegen Frankrijk en Griekenland vasthoudt aan het systeem dat hij voor deze interlandperiode uit de kast haalde. Van Hanegem hecht er niet veel waarde aan. “Dat gezanik over het systeem, daar zakte de afgelopen dagen mijn broek echt vanaf. Wel of niet met drie spitsen, wel of niet met vijf verdedigers, de mensen willen allemaal maar gelijk krijgen.”

Hato en Geertruida

Volgens De Kromme is het vooral een kwestie van de juiste spelers oproepen én opstellen. “Koeman moet kwalificatie afdwingen en dan op weg naar het EK heeft hij de tijd het juiste systeem bij de spelers te kiezen. En dat kunnen ook heel andere spelers zijn dan nu hoor. Ik was deze week in Waalwijk om Jong Oranje te zien spelen. Jorrel Hato is een speler die heel snel naar de top kan gaan, als hij zich niet in wedstrijden in slaap laat sukkelen.” Volgens Van Hanegem geldt dat ook voor Lutsharel Geertruida. Hij had een basisplaats tegen Griekenland, maar ontbrak tegen Ierland wegens een blessure. “Zet hem nu eens af tegen De Ligt en je ziet wie er verder is. Daar gaat het om, talent en gevestigde namen aan elkaar koppelen en dan bepalen hoe je gaat spelen zonder dat je daar aan vast zit.”